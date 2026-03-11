Украинские военные впервые сбили "Шахед-матку" с FPV на борту: в чем их угроза
Украинские военные впервые уничтожили российский "Шахед", на котором были закреплены два FPV-дрона. Они могут использоваться для ударов по тылу.
Украинские военные впервые уничтожили "Шахед-матку" – на нем были расположены два меньших FPV-дрона для ударов по украинскому тылу. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в 412–й бригаде беспилотных систем Nemesis.
В чем опасность "Шахеда"–матки?
Украинские защитники сбили ударный беспилотник, который выполнял роль так называемого "дрона–матки" – россияне оснастили его двумя FPV-дронами. Цель уничтожили бойцы батальона Darknode, специализирующегося на перехвате "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков.
Важно! Использовался ли этот БпЛА "Герань-2" для разведки, или готовился к атаке, пока неизвестно, поскольку аппарат был уничтожен украинским экипажем.
Этой ночью в нашем небе, появилась новая серьезная угроза: два FPV-дрона на борту "шахеда". Выполняла ли эта "Герань-2" разведывательную миссию, или должна была нанести очередной удар, мы не знаем, поскольку цель была успешно ликвидирована нашим экипажем,
– говорится в сообщении военных.
В бригаде также отметили, что подобные эксперименты со стороны России свидетельствуют о ее намерении и в дальнейшем продолжать войну против Украины.
Обратите внимание! Россияне пытаются максимально усложнять логистику украинских военных, создавая "килл-зоны" с большим расстоянием. Один из способов создания сложностей – использование таких маток, которые выносят FPV дальше. Если раньше говорилось о 5 – 7 километров, то сейчас 15 – 20, а в некоторых случаях и более, рассказывал ранее 24 Каналу военный с Добропольского направления.
Что известно о "дронах"–матки?
- Как объясняют в кластере Brave1, "дроны–матки" – это большие беспилотники, способны переносить несколько меньших дронов. Таким образом большие БпЛА могут доставлять меньшие аппараты ближе к цели, расширяя их радиус действия.
- Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска начали оснащать "Шахеды" FPV-дронами – об этом стало известно в феврале 2026 года.
- Украинские разработчики создали дрон-авианосец Bravery-M, способный нести до четырех FPV-дронов и запускать их во время полета.