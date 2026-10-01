Россияне запускали БПЛА с "усами": "Флэш" объяснил, для чего они нужны

Российские войска начали использовать беспилотники типа Shahed с новой конструкцией в виде металлических "усов" на корпусе. Этот элемент является механическим детонатором.

Об этом заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Детали оснащения дронов

Специалисты изучили обновленные вражеские "Герани" и выяснили назначение необычной конструкции на корпусе. Оказалось, что обновление не имеет отношения к антеннам.

По словам "Флеша", внутри так называемых "усов" размещена система из металлической трубки и стержня. При соприкосновении с чем-либо элементы замыкаются между собой, и подается команда на взрыв боевой части.

Новая деталь на российских дронах / Из Telegram-канала "Флэш"

Все механически просто, никаких сенсоров или сложных датчиков,

– добавил Бескрестнов.

К слову, Россия меняет конструкцию реактивного БПЛА "Герань-5", чтобы увеличить его скорость. Двигатель, который раньше размещали над фюзеляжем, теперь устанавливают внутри его задней части. Таким образом Россия может пытаться разогнать дрон до 600 – 700 километров в час и более.

Также агрессор активно наносит удары по Украине реактивными дронами новых модификаций. Таким образом, реактивный "Шахед" может пролететь столицу с одной стороны на другую примерно за три минуты.