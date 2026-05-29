Когда роботы с ИИ смогут сами уничтожать оккупантов: интервью лейтенанта "Хартии" о будущем войны

Роботы и дроны уже могут воевать на поле боя без военных. Одним из примеров является операция "Хартии" в Купянске, где НРК самостоятельно выбили оккупантов с хорошо защищенной позиции. Военные же находились на расстоянии, управляя дронами. И количество таких операций растет. В будущем роботы с искусственным интеллектом смогут самостоятельно выполнять такие операции.

Командир роты наземных роботизированных систем полка беспилотных систем "Хартии" лейтенант Андрей Копыч с позывным "Математик" в интервью 24 Каналу рассказал, как удалось успешно провести эту операцию, что еще могут делать дроны на фронте и когда работы с ИИ заменят военных. Больше деталей – читайте далее в материале.

Как НРК самостоятельно уничтожили оккупантов в Купянске?

В одной из операций, которой вы руководили в Купянске, участвовали только дроны и НРК. Именно они тогда уничтожали оккупантов. Расскажите подробнее об этой операции – как долго ее планировали, чтобы провести без военнослужащих?

На самом деле на Купянском направлении был ряд ударных операций с помощью наземных систем. Однако эта получилась самой интересной. Планирование этой миссии длилось несколько дней. Мы понимали, что придется ехать в этот район и работать по этой цели. Была замечена большая скученность противника. На тот момент, когда мы начинали миссию, там было зафиксировано 10 военнослужащих России.

Место, где закрепились россияне, было довольно хорошее (для россиян, – 24 Канал), чтобы мы могли выбить их обычными силами: коптерами, артиллерией. Это было ресурсно затратно и сложно. Как вариант, командование группировки "Хартии", которое стояло на направлении в Купянске, обратилось, чтобы рассмотреть возможность применения наземных роботов, чтобы выбить россиян оттуда.

Это выглядело как эффективное решение с финансовой точки зрения, чтобы меньше привлекать беспилотные средства и артиллерию. Также было понимание того, что туда должна была бы зайти и зашла пешая группа наших дружественных сил, подразделение "Хартии". Но для этого надо было подготовить почву и выбить как можно больше россиян.

Поэтому была спланирована миссия из трех основных средств: тяжелый дрон, что нес на себе термобарические ракеты, которые отрабатывали по зданиям в нужных районах, и два тяжелых дрона-камикадзе по 200 и 250 килограммов. Один из них заезжал внутрь дома, другой был запланирован и работал в части, где располагался вход в укрытие противника.

Как обходились вообще без людей? Насколько далеко вы и ваши бойцы находились от места операции?

Операторы, которые принимали непосредственное участие в этой миссии, были более чем в 40 километрах от района выполнения. Однако была и мобильная огневая группа, которая подъезжала ближе – почти 15 – 20 километров. Но это не постоянное пребывание в районах, где опасно и где противник может отработать. Операторы, как и пункт управления, расположены на расстоянии более 40 километров от самого района выполнения этого задания.

Как долго нужно такую операцию планировать? Ведь вражеские НРК, дроны тоже постоянно там работают. Как вам удалось так обойти, чтобы россияне не сбросили различные боеприпасы на эти дроны. В процессе этой операции потеряли часть техники, или вы вообще вышли без потерь?

Во время ее выполнения были проблемы, в том числе и с вражескими БПЛА. Однако должен сказать, что в такой миссии это чрезвычайно сложно (обойти вражеские БПЛА, – 24 Канал). В нынешних условиях любой наземный транспорт или что-либо, что движется по полю боя, очень легко поразить FPV-дроном.

Эта миссия успешна, в частности благодаря хорошо подобранной оперативной ситуации. Ну и благодаря удаче, потому что погодные условия нам очень сильно помогли. Если бы не было такой погоды, то мы почти точно не доехали бы в полном составе, а то и вообще не добрались бы до места. Это был крайне сложный район, куда даже обычные логистические средства не доезжали. Поэтому это на самом деле смесь планирования, удачи и различных хитростей.

Сейчас это действительно проблема, потому что наземные роботы не двигаются на 100 – 150 километров в час. Они передвигаются в десятки раз медленнее. Поэтому мы должны каждый раз придумывать какую-то идею, иметь замысел и обманный маневр или же надеяться на плохую погоду.

Могут ли роботы полностью заменить пехоту?

Можно ли представить в ближайшем будущем, что и НРК, и дроны смогут полностью заменить пехоту, что вот такие операции будут пусть не ежедневно, но часто?

Можно, однако есть ряд технических сложностей и вызовов, которые мы должны решить, чтобы заговорить об этой парадигме, где мы сможем утверждать, что заменяем определенное количество бойцов роботами. Это сейчас уже происходит с точки зрения логистики, минирования, разминирования, вот таких ударных операций или разведки боем.

Однако это действительно чрезвычайно сложно, и мы не можем сейчас говорить, что это является реальностью, которая уже наступила, и мы можем это использовать ежедневно.

По моему мнению, не совсем правдой является то, что можно взять ударные дроны и заменить ими пехотинцев. Конечно, те ударные операции, которые выполняются, особенно разведка боем или рейдовые наступления на противника, – это очень крутые миссии. Ведь вместо них должна была бы идти целая группа людей, что должна была бы проводить эту разведку заходом и попыткой выбить врага.

Скольких людей уже сейчас могут заменять НРК и дроны?

К сожалению, количество я не назову, но скажу, что могут заменять некоторые ударные и штурмовые группы, но я бы даже сказал не заменять, а поддерживать. На этом этапе было бы уместнее говорить о поддержке пехоты. Это гораздо лучше и корректнее в этом контексте, где мы можем взять целый ударный кулак этих роботов, которые могут поддерживать основные группы пехоты.

Поэтому мы сможем уменьшить риски потерь или ранений до минимума, насколько это возможно, отвлекая внимание противника и подавляя его массой роботов, где людям надо будет минимизировать задачи и не придется их подставлять под большой риск. Вот это сейчас возможно. Процесс движется, но проблемы возникают постоянно.

Возможно, это так не выглядит в медиа и кажется довольно стабильным, когда каждое подразделение выполняет какие-то миссии. Однако каждый месяц возникает ряд проблем, которые почти полностью меняют правила игры: как, где и чем мы ездим, чем отрабатывает противник. Это постоянно игры с высоким темпом, и это очень сложно вычислять. Я говорю не только про ударные миссии, но и про логистические, инженерные, разминирующие и другие.

Когда роботы с ИИ смогут сами управлять операциями?

Если пофантазировать, как вы думаете, может ли стать реальностью, что наземные роботизированные комплексы и БПЛА, которые создаются на искусственном интеллекте, смогут управлять операциями, тогда как задачи будут ставить военные. Как вы думаете, можем ли мы к такому прийти в ближайшие годы?

Возможно, это действительно реально, особенно в контексте некоторых отдельных задач. По моему личному мнению, это может произойти в период 3 – 5 лет. А именно – интеграция искусственного интеллекта в роботов и в миссии, которые мы используем. Ближайшим к этому является круиз-контроль, то есть добирание самого робота к определенной точке. Не ко всем, возможно, потому что это большие сложности. Но поддержка управления роботом или автоматическое движение робота в какой-то части маршрута – это возможно. И может даже в пределах от полугода до полутора.

Выполнение задачи полностью – это не ближе чем через 3 – 5 лет, если условия ведения и использования наземных роботов будут примерно похожи и все не изменится кардинально.

Сегодня мы видим, что наземные роботы – это нужная вещь. Вопрос лишь в том, как эффективно и адаптивно использовать их на поле боя. С искусственным интеллектом – это их контроль и движение. Это то, что в ближайшее время можно реализовать. А остальное – это обнаружение вражеских FPV для того, чтобы можно было их фиксировать и уничтожать или защищать от тех же НРК как операционных, так и ударных.

Сколько НРК нужно одному корпусу?

Вы коммуницируете с разработчиками? Хочется понимать, работают ли они в направлении внедрения искусственного интеллекта и в дроны, и в НРК, и в различные технологии, которые применяются нашими военными?

Постоянно. Даже больше, чем хотелось бы, если честно. И с украинскими, и зарубежными производителями. Это ежедневная коммуникация. Мы рассказываем о регулярных проблемах, которые возникают как с самими средствами, так и с R&D-проектами.

То есть, внутри мы тоже имеем группу людей, которые занимаются интересными проектами, чтобы создать хотя бы прототип и видение средства, или модуля, или любой идеи, чтобы показать это производителям, которые могут это реализовать и масштабировать.

В каком количестве НРК нужны, например, вашему корпусу ежемесячно? Минобороны законтрактовало 25 тысяч НРК в первом полугодии 2026 года. Это гораздо большие цифры, чем были закупки в 2025 году. Этого достаточно?

Точные цифры я сказать не смогу, однако должен признать, что это как минимум несколько тысяч. Мы учитываем в это число как логистические НРК, так и дроны-камикадзе, которые не возвращаются.

То есть, стабильно несколько тысяч НРК нужно ежемесячно на бригаду или корпус?

Да, но не на месяц, а хотя бы на год. Давайте говорить реалистичными числами. Сейчас законтрактовано 25 тысяч НРК – они в обработке для всех корпусов. Действительно, надо хотя бы несколько тысяч для каждого корпуса.

С логистическими все сложнее. Их уничтожают все больше, а стоят они не дешевле. Туда учитываются и камикадзе. А есть история с НРК для минирования и разминирования. Я уже молчу про эвакуационные и ударные миссии, которые тоже очень много на себя тянут.

Если мы много потеряем по логистике, то это втягивает нас и в вопрос боевых НРК. Потому что когда у нас не хватает логистической обеспеченности для позиций, пехоты, минометчиков или БПЛА, то, конечно, всегда пересматриваются ресурсы и средства, которые могли бы выполнять боевые миссии, но дальше осуществляют логистические. Такая ситуация является частой среди многих подразделений.

Большинство подразделений Вооруженных Сил постоянно играет в этот условный тетрис, чтобы целесообразно использовать средства.

Надо еще и понимать, какие именно средства закуплены. Потому что мы говорим о количестве, но это могут быть только малые дроны-камикадзе или средний класс логистических, или какие-то специфические беспилотники. Те несколько тысяч, о которых говорю я, не обязательно будут совпадать с теми тысячами дронов, которые сейчас закуплены. Это уже на совести людей, которые это прорабатывали.

Мы можем разобрать с вами кейс, сколько НРК нужно было бы в идеале для, например, эвакуационных и логистических нужд и бомберов?

Надо все равно уточнять на какой период, на какую зону, это бригада или батальон, взвод или корпус. Озвучить число на самом деле очень сложно. Приведу пример на уровне бригады. Надо в месяц ориентировочно 10 – 15 эвакуационных средств, которые занимаются сугубо этим. Большинство из них окупятся через электронные баллы. То есть они могут себя окупить за несколько миссий. Это хорошая история.

С логистическими уже проблемно. Нужно не менее 60 НРК – все зависит от интенсивности фронта. Потому что тех 60 может не хватить и на половину месяца. В горячих районах могут быть 3 – 5 потерянных дронов в сутки. А они сейчас стоят от полумиллиона до двух миллионов. Это совсем недешево.

Я говорю о средней планке, потому что сейчас многие подразделения могли бы возмутиться, что это совсем не соответствует их реальности. Это варьируется и зависит напрямую от задач, которые поставлены, и типа позиции.

Но однозначно мы можем сказать, что наземных роботизированных комплексов все равно нужно все больше с каждым месяцем и годом этой войны. Они спасают жизни, осуществляют логистику. Ежемесячно потребности будут расти.

К сожалению, да. Потребности каждый месяц растут. И сейчас эту тенденцию не остановить.

Какая ситуация с НРК у россиян?

Насколько сейчас НРК проходные или наоборот уязвимые? Вы говорили о том, что довольно сложно проводить операции, особенно, если погода не позволяет. К сожалению, могут быть попадания, но все равно, как можно их модифицировать, совершенствовать, чтобы россияне их не увидели, или над этим тоже работают?

Относительно проходимости – это очень сложный вопрос. Зависит от класса самого дрона. Мы разделяем их на тяжелые и средние. Проходимость дрона еще и варьируется в зависимости от направления. С проходимостью сейчас точно лучше в среднем среди производителей и средств, которые мы используем, чем это было год назад.

Это невероятный рост. Они ездят гораздо лучше. Однако это не означает, что они могут приехать везде. Когда плохая погода – это хорошо, потому что летает меньше БПЛА, но та же плохая погода создает менее проходимые условия для преодоления этим роботом маршрута в район выполнения задачи. Сегодня с этим лучше.

Мы делаем ставку на колесные средства, и в меньшей степени на гусеничные из-за ряда проблем и нюансов. Другие подразделения ставят больше на гусеничные, но это, опять же, зависит от того, какой район выполнения задачи, какое покрытие дорог (асфальтное, грунтовое), как часто там бывают колеи, какие поля. То есть, там есть много нюансов.

Относительно россиян, у них действительно, к сожалению, много хороших инженеров, которые понимают, как это конструировать. В этом вопросе у них есть неплохое продвижение. Но создать средство – это не все. В Европе, США, Австралии и Китае есть много профессиональных инженеров, которые создают качественные средства, но это не все, что нужно и что позволит выполнять эффективные задачи.

Есть еще организационная часть – как это интегрировать в армейскую структуру, как с этим взаимодействовать – как не мешать друг другу этими работами, какие лучше и целесообразнее использовать, сколько они стоят. То есть есть ряд проблем.

В украинской армии было легче с организацией и применением наземных роботов, чем у россиян. Однако я ожидаю, что к концу этого года у них будет увеличиваться количество НРК, которые они будут использовать прежде всего для логистики. Это позволит им значительно крепче засесть на своих позициях и укрепляться в тех районах.

Но наши "птички" тоже будут за ними следить, охотиться на них.

Все правильно, и это превратится в игру, где мы катаемся, нас ловят, и они катаются, их ловят. Действительно, есть такая двусторонняя история. Будет стоять вопрос, кто эффективнее это будет использовать.

Как изменились операции НРК за два года?

Если вообще говорить о наземных роботизированных операциях, то "Хартия" проводила их с конца 2024 года. Как те первые операции выглядели тогда и сейчас? Насколько изменился подход, техника?

На самом деле, есть очень большая разница. В той первой роботизированной миссии было привлечено в разы больше людей, репетиций, криков. Были технические решения на несколько поколений примитивнее. Это было сложнее в организации, потому что надо было расписывать каждый момент планирования для отдельного средства как в воздухе, так и на земле.

Это создавало большую часть работы и было действительно очень сложно, принимая во внимание, что тогда средства были, мягко говоря, довольно "сырыми", и оценить, как хорошо они приедут в тех или иных условиях на том маршруте, было сложно. Приходилось искать похожие районы, маршруты и тренироваться.

Дополнительно, очень важная часть заключалась в том, что тогда люди находились непосредственно на позициях. Тогда не было такой килл-зоны, как сейчас. Но это было на уровне операторов FPV и Mavic, где они буквально работали, чтобы обеспечить один дрон. Сейчас это работает гораздо легче. Мы можем привлекать операторов как с позиций, так и из отдаленных районов для управления средством. Поэтому это упростило применение таких роботов для ударных операций.

Те же средства очень сильно изменились с точки зрения своей проходимости, вариативности и возможности применения. Относительно последнего, говорится об интеграции под различное программное обеспечение, различные турели, как под пулеметные истории с Browning или гранатометами, или под ракеты. Есть похожие альтернативные решения, но не в таком количестве.

Это сейчас легче сделать с технической точки зрения, но с тактической стороны – в разы сложнее, потому что районы, которые мы должны обеспечить, гораздо опаснее, лучше просматриваются противником, чем это было в тот период, когда мы выполняли миссию роботизировано. Поэтому технически мы продвинулись, тактически все труднее.

Но однозначно вы об этом говорите с горящими глазами,. Кого вы были бы рады видеть в своих рядах?

Приглашаем как парней, так и девушек. Возраст не так важен. Прежде всего нас интересуют люди, которые готовы заняться инженерной составляющей – обслуживанием самих роботов. Это R&D-проекты, электрические и механические, программирование, операторство самого НРК. Конечно, полезно, когда есть люди с опытом управления. Они гораздо лучше вливаются в операторскую составляющую и понимают, чего от них ожидают.

Такой пилот НРК очень часто на миссиях как какой-то дальнобойщик. Он сидит сконцентрированный и старается не уснуть. Это касается как операторов, так и мастерской. Однако, мы не так уж и отличаемся от другой части армии. Конечно, нас интересуют люди, которые имеют менеджерские способности, что готовы управлять ресурсами и идеями, те, что занимаются планированием, анализом и сбором данных.

Для нас это очень важно именно в части роботов, потому что от этого мы отталкиваемся – как выполнять миссии ежедневно. Поэтому людей, которые готовы присоединиться, которым интересны новые сферы, в частности наземные роботы, мы очень ждем.