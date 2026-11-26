Британская армия меняет тактику использования акустической системы AWL после ее применения в Украине. Комплекс помогает определять позиции вражеских орудий по звуку выстрелов, а накопленный боевой опыт уже используют на учениях британских артиллеристов.

Системы Acoustic Weapon Locator, или AWL, отработали в Украине более 30 тысяч часов. Теперь полученные уроки внедряет, в частности, 5-й полк Королевской артиллерии Великобритании. Об этом говорится в материале BFBS Forces News от 26 ноября.

Как AWL находит вражеские орудия?

Принцип работы комплекса основан на обнаружении звука выстрела. Расположенные по местности датчики фиксируют звуковые волны, а система определяет место, откуда стреляла артиллерия.

По данным Forces News, при благоприятных условиях AWL может обнаруживать артиллерийский огонь на расстоянии до 25 километров. Это не гарантированная дальность для любой ситуации: результат зависит от условий распространения звука.

Датчики работают пассивно. Для поиска орудия им не нужно излучать сигнал, как это делает активный радар. В то же время такая особенность не означает полной незаметности всего комплекса.

После обнаружения выстрела операторы сверяют определенное место с картой. На командном пункте, расположенном отдельно от датчиков, уточняют координаты и передают их командованию. Далее оно решает, как реагировать на обнаруженную цель.

По описанию издания, после обнаружения орудия этот процесс занимает считанные секунды. Сама AWL не наносит удара – она предоставляет данные, которые могут быть использованы для ответного огня.

Что меняют британцы после опыта Украины?

Новые подходы отрабатывают на полигоне Оттерберн. Военные 5-го полка ищут артиллерийские позиции другого подразделения, которое ведет огонь на противоположной части учебной территории.

Ворэнт-офицер второго класса Кевин Осборн, отвечающий за совершенствование тактики работы с комплексом, объясняет: подразделение стремится быстрее развертываться и оперативнее передавать командованию информацию для принятия решений.

Речь идет не только об обновлении оборудования. Украинский опыт помогает пересмотреть порядок работы расчетов и подготовку военных к большой войне.

Для учений привлекли самоходные гаубицы Archer. Великобритания приобрела эти системы после передачи Украине AS90. Поэтому артиллеристы одновременно осваивают новые орудия и проверяют методы их обнаружения. Ранее 24 Канал рассказывал, Какие преимущества имеют шведские САУ Archer.

Какое обновление британская армия получит на пять лет раньше?

Следующий шаг – поставка акустических систем SONUS от Leonardo UK. По сообщению британского Минобороны, контракт стоимостью 18,3 миллиона фунтов заключили на пять лет раньше, чем планировалось.

В феврале 2026 года ведомство сообщило, что системы будут переданы 5-му полку Королевской артиллерии в течение следующих 12 месяцев. SONUS должна быть на 70% легче предшественника и развертываться менее чем за три минуты.

Эти показатели следует отличать от описания AWL в репортаже Forces News. Для показанного там оборудования журналисты указывают время развертывания около 20 минут силами трех военнослужащих.

По данным издания, применение акустических комплексов в Украине стало одним из факторов ускорения обновления. Британская армия использует этот опыт, чтобы сократить время между обнаружением вражеского выстрела и передачей координат тем, кто может нанести ответный удар.