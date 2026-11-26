"У них есть две вещи": Стубб объяснил, почему Запад закупает БПЛА у Украины
Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, почему партнеры заключают соглашения о поставках дронов с Украиной. Он подчеркнул, что Киев обладает уникальным боевым опытом и способен производить 10 миллионов БПЛА в год.
Его цитирует Clash Report.
Почему Запад заключает соглашения о дронах с Киевом
Финский лидер обратил внимание на поразительную трансформацию украинского оборонно-промышленного комплекса в условиях полномасштабной войны. По его наблюдениям, в настоящее время Украина имеет два фундаментальных преимущества, которые делают сотрудничество с ней чрезвычайно выгодным для западных государств.
Вы видите, как многие из нас заключают соглашения о беспилотниках с украинцами. Почему мы это делаем? Ну, потому что у них есть две вещи,
– отметил Александр Стубб.
Во-первых, как пояснил президент, украинские военные обладают колоссальным массивом данных и уникальным опытом применения технологий непосредственно на поле боя. Во-вторых, в стране уже сформирована аппаратная база и мощная инфраструктура для серийного выпуска техники.
Он также подчеркнул впечатляющие темпы развития этого сектора. Стубб напомнил, что еще четыре с половиной года назад страна вообще не производила дронов, тогда как сегодня украинский производственный потенциал вырос до 10 миллионов беспилотников в год.
К слову, по словам Стубба, война в Украине вряд ли завершится до конца года. Поэтому он призвал союзников помочь украинцам пережить суровую зиму.