Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, почему партнеры заключают соглашения о поставках дронов с Украиной. Он подчеркнул, что Киев обладает уникальным боевым опытом и способен производить 10 миллионов БПЛА в год.

Его цитирует Clash Report.

Почему Запад заключает соглашения о дронах с Киевом

Финский лидер обратил внимание на поразительную трансформацию украинского оборонно-промышленного комплекса в условиях полномасштабной войны. По его наблюдениям, в настоящее время Украина имеет два фундаментальных преимущества, которые делают сотрудничество с ней чрезвычайно выгодным для западных государств.

Вы видите, как многие из нас заключают соглашения о беспилотниках с украинцами. Почему мы это делаем? Ну, потому что у них есть две вещи,

– отметил Александр Стубб.

Во-первых, как пояснил президент, украинские военные обладают колоссальным массивом данных и уникальным опытом применения технологий непосредственно на поле боя. Во-вторых, в стране уже сформирована аппаратная база и мощная инфраструктура для серийного выпуска техники.

Он также подчеркнул впечатляющие темпы развития этого сектора. Стубб напомнил, что еще четыре с половиной года назад страна вообще не производила дронов, тогда как сегодня украинский производственный потенциал вырос до 10 миллионов беспилотников в год.

К слову, по словам Стубба, война в Украине вряд ли завершится до конца года. Поэтому он призвал союзников помочь украинцам пережить суровую зиму.