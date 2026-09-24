Лазер на пикапе: США испытали новую систему защиты от дронов

16 сентября военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии США и Joint Task Force-Southern Border подготовили комплекс Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL) к испытаниям на базе Форт-Блисс в Техасе. Систему установили на легкий автомобиль Infantry Squad Vehicle, а сами испытания проводились в рамках учений, связанных с задачами на южной границе США. Об этом сообщают Army Recognition и DVIDS.

Речь идет именно об оценке возможностей системы, а не о ее полноценном боевом развертывании на границе. Американские военные проверяли, насколько эффективно AMP-HEL можно перемещать вместе с подразделениями и интегрировать в многоуровневую систему противодействия беспилотникам.

Лазер установили на легкий автомобиль

Основой AMP-HEL является лазерная система LOCUST мощностью 20 кВт, которую установили на платформу General Motors Defense Infantry Squad Vehicle. Первые два прототипа такой конфигурации компания AeroVironment передала американской армии еще в сентябре 2025 года.

Выбор именно легкой платформы здесь имеет практическое значение. Вместо того чтобы привязывать лазер к стационарному объекту или тяжелой боевой машине, американские военные получают возможность перемещать его вместе с подразделением и быстро менять позицию.

AMP-HEL рассчитан на поражение беспилотников 1-й и 2-й групп, то есть небольших воздушных целей. Лазер в таком случае выполняет роль средства "hard-kill": он не глушит канал управления, а физически выводит цель из строя.

Почему американцы делают ставку на лазеры

Проблема малых дронов заключается не только в том, что их становится все больше, но и в стоимости борьбы с ними. Использовать дорогую зенитную ракету против относительно дешевого беспилотника экономически сложно, поэтому армии ищут другие средства перехвата.

Лазер потенциально позволяет решать эту проблему иначе. После установки системы основным ресурсом для каждого выстрела становится электроэнергия, а не отдельная ракета или другой одноразовый боеприпас.

Подобное направление развивает и Украина. Украинский комплекс "Тризуб" уже прошел финальный этап испытаний, а разработчики заявляли о возможности поражения FPV-дронов на расстоянии до 800–900 метров и разведывательных БПЛА – до 1,5 километра. О работе системы и ее испытаниях ранее рассказывал 24 Канал в материале об украинской лазерной ПВО "Тризуб".

В июле также стало известно, что Украина уже проводит испытания лазерных систем противовоздушной обороны. О первых результатах сообщал тогдашний министр обороны Михаил Федоров. Украинские лазеры для ПВО уже проходят испытания, писал 24 Канал.

AMP-HEL должен работать не в одиночку

В Форт-Блиссе американцы проверяли не только сам лазер, но и возможность его работы в составе более широкой системы. Для противодействия беспилотникам важно своевременно обнаружить цель, сопроводить ее и передать данные средству поражения, поэтому один лазер не заменяет все остальные компоненты ПВО.

Такой подход особенно актуален в связи с появлением новых типов беспилотников, которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы. В Украине, например, уже отдельно отрабатывают способы борьбы с FPV на оптоволокне, поскольку такой канал связи не реагирует на традиционное радиоподавление. Об этом "24 Канал" писал в материале о способах противодействия БПЛА на оптоволокне.

Для таких целей лазер интересен тем, что его работа не зависит от радиоканала управления самого беспилотника. Если система обнаружения может стабильно сопровождать цель, лазер получает возможность физически поразить ее.

Украинские военные и производители уже сталкиваются с подобными вызовами на практике. В частности, 24 Канал отдельно разбирал проблему дронов-"ждунов", которые могут работать через оптоволоконный канал, и способы их кинетического уничтожения.

Первые системы американцы получили еще в 2025 году

Программа AMP-HEL уже вышла за пределы лабораторных экспериментов. В сентябре 2025 года компания AeroVironment передала армии США первые два прототипа на базе Infantry Squad Vehicle. До этого они прошли правительственные испытания на полигоне Юма, где проверялись характеристики, мобильность, безопасность и способность поражать цели. После этого американские военные проводили подготовку операторов в Форт-Силли.

Позже в рамках второго этапа программы армия получила еще два комплекса LOCUST, но уже на более тяжелом шасси Joint Light Tactical Vehicle. Эта версия также использует лазер мощностью 20 кВт, однако получила более крупный апертурный блок наведения.

Таким образом, американцы испытывают сразу несколько вариантов мобильной платформы для лазерного оружия. AMP-HEL на базе Infantry Squad Vehicle ориентирован на более легкую и мобильную конфигурацию, тогда как JLTV дает больше возможностей для размещения оборудования и защиты экипажа.

Испытания в Форт-Блисс демонстрируют следующий этап этой работы: американцы проверяют, насколько такая система готова работать не только на полигоне, но и в составе реальных подразделений, а также совместно с другими средствами противодействия дронам. В то же время официально это событие остается именно оценкой и обучением, а не сообщением о постоянном боевом развертывании AMP-HEL на южной границе США.