16 вересня військовослужбовці 1-ї бронетанкової дивізії США та Joint Task Force-Southern Border підготували комплекс Army Multi-Purpose High Energy Laser, або AMP-HEL, до випробувань на базі Форт-Блісс у Техасі. Систему встановили на легкий автомобіль Infantry Squad Vehicle, а саме випробування проводили в межах навчань, пов'язаних із завданнями на південному кордоні США. Про це повідомляє Army Recognition та DVIDS.

Йдеться саме про оцінювання можливостей системи, а не про її повноцінне бойове розгортання на кордоні. Американські військові перевіряли, наскільки ефективно AMP-HEL можна переміщувати разом із підрозділами та інтегрувати в багаторівневу систему протидії безпілотникам.

Лазер поставили на легкий автомобіль

Основою AMP-HEL є лазерна система LOCUST потужністю класу 20 кВт, яку встановили на платформу General Motors Defense Infantry Squad Vehicle. Перші два прототипи такої конфігурації AeroVironment передала американській армії ще у вересні 2025 року.

Вибір саме легкої платформи тут має практичне значення. Замість того щоб прив'язувати лазер до стаціонарного об'єкта або важкої бойової машини, американські військові отримують можливість переміщувати його разом із підрозділом і швидко змінювати позицію.

AMP-HEL розрахований на ураження безпілотників 1-ї та 2-ї груп, тобто невеликих повітряних цілей. Лазер у такому випадку виконує роль hard-kill засобу: він не глушить канал управління, а фізично виводить ціль з ладу.

Чому американці роблять ставку на лазери

Проблема малих дронів полягає не лише в тому, що їх стає дедалі більше, а й у вартості боротьби з ними. Використовувати дорогу зенітну ракету проти відносно дешевого безпілотника економічно складно, тому армії шукають інші засоби перехоплення.

Лазер потенційно дозволяє вирішувати цю проблему інакше. Після встановлення системи основним ресурсом для кожного пострілу стає електроенергія, а не окрема ракета чи інший одноразовий боєприпас.

Подібний напрямок розвиває і Україна. Український комплекс "Тризуб" уже пройшов фінальний етап випробувань, а розробники заявляли про можливість ураження FPV-дронів на відстані до 800 - 900 метрів та розвідувальних БпЛА до 1,5 кілометра. Про роботу системи та її випробування раніше розповідав 24 Канал у матеріалі про українську лазерну ППО "Тризуб".

У липні також стало відомо, що Україна вже проводить випробування лазерних систем протиповітряної оборони. Про перші результати повідомляв тодішній міністр оборони Михайло Федоров. Українські лазери для ППО вже проходять випробування, писав 24 Канал.

AMP-HEL має працювати не сам по собі

У Форт-Блісс американці перевіряли не лише сам лазер, а й можливість його роботи в складі ширшої системи. Для протидії безпілотникам важливо вчасно виявити ціль, супроводити її та передати дані засобу ураження, тому один лазер не замінює всі інші компоненти ППО.

Такий підхід особливо актуальний через появу нових типів безпілотників, які складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби. В Україні, наприклад, уже окремо відпрацьовують способи боротьби з FPV на оптоволокні, оскільки такий канал зв'язку не реагує на традиційне радіопридушення. Про це 24 Канал писав у матеріалі про способи протидії БпЛА на оптоволокні.

Для таких цілей лазер цікавий тим, що його робота не залежить від радіоканалу управління самого безпілотника. Якщо система виявлення може стабільно супроводжувати ціль, лазер отримує можливість фізично уразити її.

Українські військові та виробники вже стикаються з подібними викликами на практиці. Зокрема, 24 Канал окремо розбирав проблему дронів-"ждунів", які можуть працювати через оптоволоконний канал, та способи їхнього кінетичного знищення.

Перші системи американці отримали ще у 2025 році

Програма AMP-HEL вже вийшла за межі лабораторних експериментів. У вересні 2025 року AeroVironment передала армії США перші два прототипи на базі Infantry Squad Vehicle. Перед цим вони пройшли урядові випробування на полігоні Юма, де перевіряли характеристики, мобільність, безпеку та здатність уражати цілі. Після цього американські військові проводили підготовку операторів у Форт-Сіллі.

Пізніше в межах другого етапу програми армія отримала ще два комплекси LOCUST, але вже на важчому шасі Joint Light Tactical Vehicle. Ця версія також використовує лазер класу 20 кВт, проте отримала більший апертурний блок наведення.

Таким чином, американці випробовують одразу кілька варіантів мобільного носія для лазерної зброї. AMP-HEL на Infantry Squad Vehicle орієнтований на легшу та мобільнішу конфігурацію, тоді як JLTV дає більше можливостей для розміщення обладнання та захисту екіпажу.

Випробування у Форт-Блісс показують наступний етап цієї роботи: американці перевіряють, наскільки така система готова працювати не лише на полігоні, а й у складі реальних підрозділів та разом з іншими засобами протидії дронам. Водночас офіційно ця подія залишається саме оцінюванням і навчанням, а не повідомленням про постійне бойове розгортання AMP-HEL на південному кордоні США.