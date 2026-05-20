РЭБ не работает на дроны, которые летают на оптоволокне, поэтому это затрудняет их сбивание. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал боец "Азова" – "Ришала".

Смотрите также Какие бывают дроны-ждуны и как с ними борются на фронте: объяснил эксперт по авиации

В чем разница между оптовоколонными дронами и радиоуправляемыми FPV?

Оптоволоконные дроны имеют преимущество в том, что не подвергаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Однако, они имеют ограничения – меньшую скорость, дальность и высоту полета, а также риск обрыва кабеля. В свою очередь, радиоуправляемые FPV более гибкие по дальности, которая зависит от аккумулятора и погодных условий, но уязвимы к РЭБ.

Как отмечает военный, соотношение их применения со стороны противника меняется, однако сейчас чаще используются именно дроны на радиоуправлении.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Можно ли противодействовать FPV-дронам, которые используют оптоволокно?

"Ришала" рассказывает, что хоть и вариантов противодействия оптоволоконным дронам не много, однако они есть.

Противодействие дронам на оптоволокне возможно, в частности, путем их физического уничтожения – сбивания или повреждения кабеля. Для этого активно применяются мобильные огневые группы, которые перехватывают часть таких целей еще до подлета к объектам.

К слову. Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина уже готовит противодействие дронам на оптоволокне. В частности, по словам главы оборонного ведомства, состоялись испытания ИИ-турели, которая способна автономно выявлять и уничтожать дроны, даже те, работающие на оптоволокне. Новая система уже применяется в более 10 украинских подразделениях, и планируется ее масштабирование для усиления противовоздушной обороны.

Что стоит знать о дронах, которые летают с помощью оптоволокна?

Дроны на оптоволокне управляются с помощью тонкого оптического кабеля, который во время полета постепенно разматывается с катушки, закрепленной на беспилотнике. Через этот кабель передаются как команды управления от оператора, так и видеосигнал в реальном времени без задержек и риска радиопомех.

Принцип работы таких дронов базируется на преобразовании электрических сигналов в световые на наземной станции и их обратном преобразовании на борту дрона. Легкую катушку с оптоволокном устанавливают непосредственно на аппарат, и во время полета кабель плавно разматывается, не создавая значительной нагрузки.

Главным ограничением является длина кабеля, которая фактически определяет дальность применения дрона. Обычно она составляет от 3 до 10 километров, в зависимости от модели и условий использования.

Как россияне используют дроны на оптоволокне на фронте?

На Лиманском направлении оккупанты используют немало разновидностей дронов, в том числе и те, что летают на оптоволокне. Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что украинские военные пытаются активно противодействовать российским беспилотникам, чтобы уменьшить риски.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что трудно назвать точное количество дронов на оптоволокне, которые используют россияне. Например, в марте это число вместе с другими видами FPV-дронов достигли более 5 тысяч единиц. Именно благодаря количеству оккупантам удается иметь хотя бы какие-то преимущества.