Оружие уже в космосе: США впервые официально подтвердили его развертывание

США впервые официально подтвердили, что развернули в космосе оружие, способное влиять на ситуацию на орбите. Американские власти не раскрывают, о какой именно системе идет речь, однако заявляют, что она предназначена для защиты американских сил от враждебных действий в космосе.

Об этом сообщил министр ВВС США Трой Майнк в ходе конференции "Air, Space and Cyber" в Национальной гавани 14 сентября. По его словам, Космические силы США уже имеют на орбите "space control weapons" (оружие для контроля космического пространства), но никаких подробностей об их возможностях он не привел.

Что именно США отправили в космос

Самая важная деталь этого заявления заключается в том, что Вашингтон до сих пор не сообщил, что именно находится на орбите. Майнк не уточнил ни тип системы, ни ее назначение, ни время запуска, а во время общения с журналистами отдельно подчеркнул, что раскрытие технических деталей не будет соответствовать интересам сдерживания противника.

Термин "space control" при этом является достаточно широким. В американской военной терминологии он охватывает как защиту собственных космических систем, так и возможность влиять на космические возможности противника. Речь идет не обязательно о кинетическом оружии, которое физически уничтожает спутник, ведь к таким системам могут относиться и средства некинетического воздействия.

Именно поэтому сейчас некорректно называть раскрытую систему "спутником-убийцей" или утверждать, что США развернули на орбите оружие для физического уничтожения других спутников. Американские чиновники этого не подтверждали.

Пентагон говорит об угрозе со стороны России и Китая

Вашингтон объясняет появление таких возможностей изменением характера противостояния в космосе. США в течение последних лет неоднократно заявляли, что Россия и Китай разрабатывают системы, способные воздействовать на спутники и другие космические аппараты.

Майнк прямо связал нынешнюю политику с необходимостью реагировать на действия противников, подчеркнув, что США должны сохранять возможность свободно действовать в космическом пространстве. По его словам, космос имеет критическое значение не только для военной, но и для экономической безопасности Соединенных Штатов.

Этот вопрос имеет непосредственное отношение и к войне России против Украины. Спутниковые системы давно стали важной частью современной войны, поскольку обеспечивают связь, разведку, навигацию и передачу данных. Россия, в свою очередь, уже демонстрировала возможности для опасных сближений своих спутников с другими космическими аппаратами.

В то же время Россия пытается создавать и собственную спутниковую инфраструктуру. "Милитари 24" уже разбирал, как работает российская группировка "Рассвет" и почему ее развитие может иметь непосредственное военное значение для войны против Украины.

США одновременно развивают космические перехватчики

Заявление Майнка прозвучало на фоне более масштабного расширения американских военных возможностей в космосе. В частности, Космические силы США работают над Space-Based Interceptor – космическими перехватчиками, которые должны стать одним из элементов будущей системы противоракетной обороны Golden Dome.

Американские военные уже говорят о переходе этого проекта от первоначального контракта к аппаратуре, готовой к летным испытаниям. По данным Air & Space Forces Magazine, Вашингтон рассчитывает потенциально получить начальную боеспособность таких перехватчиков к 2028 году.

Параллельно США развертывают другую космическую инфраструктуру для обнаружения воздушных целей. Речь идет о системе Space-Based Air-Moving Target Indication, или AMTI, которая должна дополнить наземные и воздушные средства наблюдения спутниковым компонентом. Первые спутники этой системы американские военные ожидают уже в этом месяце, а начальную конфигурацию группировки планируют создать к 2028 году.

Космос постепенно превращается в отдельный фронт

Показательно, что Соединенные Штаты решили публично объявить о наличии оружия на орбите именно сейчас. Сам Майнк подчеркнул, что формулировка была сознательной и хорошо продуманной, то есть речь идет не о случайной оплошности чиновника. В то же время американские власти намеренно оставили максимальную неопределенность относительно реальных возможностей системы.

Это может быть частью политики сдерживания, когда сам факт существования неизвестного противнику потенциала должен заставить его учитывать риск ответного удара в случае атаки на американские космические системы. Но в то же время такая открытость может ускорить развитие аналогичных программ другими государствами.

Особенно важно, что речь идет не о нарушении запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе. Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на орбите ядерного и другого оружия массового уничтожения, но не устанавливает общего запрета на все виды обычного космического оружия.

Поэтому нынешнее заявление Вашингтона может стать важным рубежом в развитии военных технологий, ведь впервые США открыто признали то, о чем годами говорили лишь в контексте перспективных программ: у американских военных уже есть средство воздействия на ситуацию в космосе, а его реальные возможности остаются засекреченными.