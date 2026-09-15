Про це повідомив міністр ВПС США Трой Майнк під час конференції Air, Space and Cyber у Національній гавані 14 вересня. За його словами, Космічні сили США вже мають на орбіті "space control weapons" (зброю для контролю космічного простору), але жодних подробиць про їхні можливості він не навів.

Що саме США відправили в космос

Найважливіша деталь цієї заяви полягає в тому, що Вашингтон досі не повідомив, що саме перебуває на орбіті. Майнк не уточнив ані тип системи, ані її призначення, ані час запуску, а під час спілкування з журналістами окремо наголосив, що розкриття технічних деталей не відповідатиме інтересам стримування противника.

Термін "space control" при цьому є досить широким. У американській військовій термінології він охоплює як захист власних космічних систем, так і можливість впливати на космічні спроможності противника. Йдеться не обов'язково про кінетичну зброю, яка фізично знищує супутник, адже до таких систем можуть належати й засоби некінетичного впливу.

Саме тому зараз некоректно називати розкриту систему "супутником-вбивцею" або стверджувати, що США розгорнули на орбіті зброю для фізичного знищення інших супутників. Американські посадовці цього не підтверджували.

Пентагон говорить про загрозу з боку Росії та Китаю

Вашингтон пояснює появу таких можливостей зміною характеру протистояння в космосі. США протягом останніх років неодноразово заявляли, що Росія та Китай розвивають системи, здатні впливати на супутники та інші космічні апарати.

Майнк прямо пов'язав нинішню політику із необхідністю реагувати на дії противників, наголосивши, що США мають зберігати можливість вільно діяти в космічному просторі. За його словами, космос має критичне значення не лише для військової, а й для економічної безпеки Сполучених Штатів.

Це питання має безпосередній стосунок і до війни Росії проти України. Супутникові системи давно стали важливою частиною сучасної війни, оскільки забезпечують зв'язок, розвідку, навігацію та передачу даних. Росія, своєю чергою, уже демонструвала можливості для небезпечних зближень своїх супутників з іншими космічними апаратами.

Водночас Росія намагається створювати і власну супутникову інфраструктуру. Мілітарі 24 уже розбирав, як працює російське угруповання "Рассвет" та чому його розвиток може мати безпосереднє військове значення для війни проти України.

США одночасно розвивають космічні перехоплювачі

Заява Майнка прозвучала на тлі масштабнішого розширення американських військових можливостей у космосі. Зокрема, Космічні сили США працюють над Space-Based Interceptor - космічними перехоплювачами, які мають стати одним із елементів майбутньої системи протиракетної оборони Golden Dome.

Американські військові вже говорять про перехід цього проєкту від початкового контракту до апаратури, готової до льотних випробувань. За даними Air & Space Forces Magazine, Вашингтон розраховує потенційно отримати початкову спроможність таких перехоплювачів до 2028 року.

Паралельно США розгортають іншу космічну інфраструктуру для виявлення повітряних цілей. Йдеться про Space-Based Air-Moving Target Indication, або AMTI, яка має доповнити наземні та повітряні засоби спостереження супутниковим компонентом. Перші супутники цієї системи американські військові очікують уже цього місяця, а початкову конфігурацію угруповання планують створити до 2028 року.

Космос поступово перетворюється на окремий фронт

Показово, що Сполучені Штати вирішили публічно оголосити про наявність зброї на орбіті саме зараз. Сам Майнк підкреслив, що формулювання було свідомим і добре продуманим, тобто йдеться не про випадкову обмовку чиновника. Водночас американська влада навмисно залишила максимум невизначеності щодо реальних можливостей системи.

Це може бути частиною політики стримування, коли сам факт існування невідомої противнику спроможності має змусити його враховувати ризик відповіді у разі атаки на американські космічні системи. Але водночас така відкритість може прискорити розвиток аналогічних програм іншими державами.

Особливо важливо, що йдеться не про порушення заборони на розміщення зброї масового знищення в космосі. Договір про космос 1967 року забороняє розміщення на орбіті ядерної та іншої зброї масового знищення, але не встановлює загальної заборони на всі види звичайної космічної зброї.

Тому нинішня заява Вашингтона може стати важливим рубежем у розвитку військових технологій, адже вперше США відкрито визнали те, про що роками говорили лише в контексті перспективних програм: американські військові вже мають засіб впливу на ситуацію в космосі, а його реальні можливості залишаються засекреченими.