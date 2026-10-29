"Ключевые против баллистики": США задерживают поставки ракет PAC-3 для системы Patriot

Украина продолжает получать американские ракеты для систем Patriot, однако с поставкой части перехватчиков возникли проблемы. Именно эти ракеты имеют особое значение для защиты от российских баллистических ударов.

Об этой задержке сообщил осведомленный источник в НАТО на условиях анонимности, пишет "Радио Свобода".

Какие ракеты для Patriot задерживают США?

По словам собеседника издания, Соединенные Штаты задерживают поставки Украине ракет PAC-3, предназначенных в первую очередь для перехвата баллистических целей.

В то же время более старые перехватчики PAC-2, которые используются преимущественно против самолетов и крылатых ракет, продолжают поступать в рамках программы PURL.

Источник в НАТО отметил, что вопрос задержки PAC-3 в настоящее время обсуждается на высоком политическом уровне. Однако когда удастся наладить поставки, пока неизвестно.

Почему возникли задержки с поставками ракет?

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что США задерживают передачу Украине ракет-перехватчиков, которые уже оплатили европейские партнеры. По его словам, часть поставок в рамках PURL ожидает одобрения министра обороны США Пита Хэгсета.

Комментируя эту ситуацию, госсекретарь США Марко Рубио не исключил наличия задержек. Он пояснил, что Вашингтон должен учитывать как обязательства перед союзниками, так и собственные потребности в области обороны.

Не было ни одного сознательного политического указания нанести ущерб Украине,

– заверил Рубио.

В то же время, по оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) от 27 июля 2026 года, запасы ракет PAC-3 в США сократились примерно на две трети – с более чем 2300 до менее чем 830 единиц.

Сколько ракет Patriot нужно Украине?

Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 150 американских ракет-перехватчиков в год. Однако Россия может применять против Украины около 150 баллистических ракет ежемесячно.

Президент также отмечал, что Украина не является приоритетным направлением для США в распределении ракет Patriot. По его словам, в настоящее время предпочтение отдается Ближнему Востоку.

В Еврокомиссии 28 октября подчеркнули необходимость скорейшей поставки перехватчиков Украине.

Это – чрезвычайно важная продукция, необходимая Украине для защиты. Именно поэтому срочная поставка этого оборудования имеет первостепенное значение,

– заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

В сентябре Еврокомиссия одобрила выделение 6,1 миллиарда евро на оборонные закупки для Украины. Из этой суммы 3,2 миллиарда евро предусмотрено на закупки в рамках специальных исключений из правил ЕС, в частности на американские ракеты PAC-3 для системы "Патриот".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что передача ракет союзниками происходит медленнее, чем летят российские ракеты, а любая отправка обязательно требует согласования с Вашингтоном.