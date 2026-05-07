Легендарная гаубица M777 "уходит на пенсию": какую замену нашли США

Армия США готовится отказываться от части буксируемых гаубиц M777 и устаревших артиллерийских систем Paladin, делая ставку на новое поколение колесных 155-миллиметровых самоходных орудий.

Об этом сообщает Army Recognition.

Смотрите также Украинские военные учатся пилотировать F-16 без GPS, – СМИ

Почему США отказываются от М777?

Причиной такого решения стали современные условия войны, где буксируемая артиллерия все хуже выживает под ударами контрбатарейных систем, дронов и постоянной воздушной разведки.

Американские военные планируют уже в июле 2026 года заключить контракт на поставку новой колесной САУ для боевых бригад Stryker. Темпы программы привлекли внимание аналитиков, ведь Пентагон фактически запускает ускоренную закупку без многолетнего цикла разработки.

В США все больше убеждены, что современная артиллерия должна действовать по принципу "стреляй и убегай". Поэтому армия переходит к более мобильным и лучше защищенным системам, способных быстро покидать район ведения огня после выстрела.

Новые пушки должны получить колесное шасси и длинный ствол калибра 155 миллиметров с длиной от 49 до 56 калибров. Это позволит существенно увеличить дальность поражения по сравнению со старыми 39-калиберными системами.

От производителей требуют совместимости со всеми основными американскими боеприпасами – от стандартных фугасных снарядов M795 до высокоточных Excalibur и систем Precision Guidance Kit. А также четкий план развития в направлении высокопроизводительных зарядов и разработочных снарядов увеличенной дальности, таких как NGRAP и ERAP.

Отдельный акцент Пентагон делает на защите экипажа. Новая система должна выдерживать угрозы контрбатарейного огня и осколочных поражений, оставаясь при этом мобильной и пригодной к быстрому маневру.

Фактически США стремятся создать промежуточное звено между тяжелой гусеничной артиллерией и легкой буксируемой. Если M109A7 Paladin остается "рабочей лошадкой" бронетанковых бригад, то новая колесная САУ должна дать легким подразделениям уровень мобильности и защиты, которого не хватает M777.

Программа предусматривает поставку 6 первых прототипов в максимально сжатые сроки. Первые системы армия хочет получить уже через 60 дней после определения победителя тендера, а остальные – в течение года.

Кроме самой пушки, Пентагон требует полной интеграции в цифровую систему управления огнем армии США, включая современные средства навигации, защищенной связи и киберзащиты. В документах даже указано возможное использование искусственного интеллекта для анализа тендерных предложений.

Стратегически эта программа означает масштабную перезагрузку американской артиллерии. После лет экспериментов со сверхдальнобойными системами армия США теперь делает ставку на готовую, проверенную платформу, которую планируют быстро адаптировать под американские стандарты и перенести производство в США с возможностью производить не менее 24 системы в год на ранней стадии и увеличить их до 48 ежегодно.

В Турции представили свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan