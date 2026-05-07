Чому США відмовляються від М777?

Причиною такого рішення стали сучасні умови війни, де буксирувана артилерія дедалі гірше виживає під ударами контрбатарейних систем, дронів і постійної повітряної розвідки.

Американські військові планують уже в липні 2026 року укласти контракт на постачання нової колісної САУ для бойових бригад Stryker. Темпи програми привернули увагу аналітиків, адже Пентагон фактично запускає пришвидшену закупівлю без багаторічного циклу розробки.

У США дедалі більше переконані, що сучасна артилерія має діяти за принципом "стріляй і тікай". Через це армія переходить до мобільніших і краще захищених систем, здатних швидко залишати район ведення вогню після пострілу.

Нові гармати мають отримати колісне шасі та довгий ствол калібру 155 міліметрів із довжиною від 49 до 56 калібрів. Це дозволить суттєво збільшити дальність ураження порівняно зі старими 39-каліберними системами.

Від виробників вимагають сумісності з усіма основними американськими боєприпасами – від стандартних фугасних снарядів M795 до високоточних Excalibur та систем Precision Guidance Kit. А також чіткий план розвитку в напрямі високопродуктивних зарядів та розробницьких снарядів збільшеної дальності, як-от NGRAP та ERAP.

Окремий акцент Пентагон робить на захисті екіпажу. Нова система має витримувати загрози контрбатарейного вогню та уламкових уражень, залишаючись при цьому мобільною та придатною до швидкого маневру.

Фактично США прагнуть створити проміжну ланку між важкою гусеничною артилерією та легкою буксируваною. Якщо M109A7 Paladin залишається "робочою конячкою" бронетанкових бригад, то нова колісна САУ має дати легшим підрозділам рівень мобільності та захисту, якого бракує M777.

Програма передбачає постачання 6 перших прототипів у максимально стислі терміни. Перші системи армія хоче отримати вже через 60 днів після визначення переможця тендеру, а решту – протягом року.

Крім самої гармати, Пентагон вимагає повної інтеграції в цифрову систему управління вогнем армії США, включно із сучасними засобами навігації, захищеним зв’язком та кіберзахистом. У документах навіть зазначено можливе використання штучного інтелекту для аналізу тендерних пропозицій.

Стратегічно ця програма означає масштабне перезавантаження американської артилерії. Після років експериментів із наддалекобійними системами армія США тепер робить ставку на готову, перевірену платформу, яку планують швидко адаптувати під американські стандарти та перенести виробництво до США з можливістю виробляти щонайменше 24 системи на рік на ранній стадії та збільшити їх до 48 щорічно.

