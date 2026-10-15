Украинские дроны не могут догнать реактивные "Шахеды" из-за ограничений Starlink, – СМИ

Компания SpaceX после обращения Генерального штаба и Министерства обороны Украины обеспечила стабильную работу Starlink на скорости до 160 километров в час. Однако такое ограничение затрудняет борьбу с российскими реактивными "Шахедами".

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленного собеседника из сектора сил безопасности и обороны.

Как ограничения Starlink влияют на перехват "Шахедов"?

После обращения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины к компании SpaceX удалось обеспечить стабильную работу Starlink на скорости до 160 километров в час. В то же время это ограничение продолжает создавать проблемы для украинских военных, которые используют дроны-перехватчики для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

По его словам, изначально установленный лимит работал нестабильно, а допустимая скорость колебалась от 80 до 160 километров в час, в частности на линии фронта.

Минобороны и Генштаб обратились в компанию с жалобой, привели примеры, в SpaceX ответили, что ситуацию исправят, однако лимит в 160 километров в час останется,

– сообщил источник.

Собеседник подчеркнул, что ограничение скорости Starlink негативно влияет на работу украинских дронов-перехватчиков. В частности, аппараты, продемонстрировавшие наивысшую эффективность в уничтожении российских реактивных беспилотников, в таких условиях не смогут догонять цели.

В то же время Украина работает над альтернативными решениями и продолжает переговоры с компанией SpaceX.

Напомним, 14 октября советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов уже предупреждал, что ограничения Starlink могут затруднить борьбу с российскими реактивными "Шахедами". Из-за перебоев со связью украинские дроны-перехватчики рискуют лишиться одного из важных инструментов для уничтожения скоростных воздушных целей.

Starlink, в частности военную версию Starshield, используют для передачи телеметрии, видеосигнала и управления беспилотниками. Из-за ограничения скорости примерно до 160 километров в час во время полета могут возникать проблемы со связью, что затрудняет работу операторов.

Ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщали, что на Гуляйпольском направлении связь с беспилотниками могла пропадать на 10 – 20 секунд уже при скорости 110 – 120 километров в час. Из-за нестабильной работы Starlink одному из подразделений беспилотных систем пришлось отменить часть запланированных миссий.