Южнокорейская компания прекратила сотрудничество с ВСУ из-за дипломатического спора, – СМИ

Южнокорейская оборонная компания Newtype Industries в середине октября прекратила сотрудничество с ВСУ. Стартап свернул испытания искусственного интеллекта для артиллерии из-за дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом.

Как отмечает издание The Diplomat, генеральному директору компании Сенгвону Чо сообщили о необходимости приостановить все работы с украинскими подразделениями без официальных объяснений. Сам руководитель оборонного проекта связывает внезапное прекращение контактов с обострением отношений между Киевом и Сеулом.

Что известно о срыве сотрудничества между Newtype и ВСУ?

Южнокорейская компания тестировала на фронте специальную систему Barbara для артиллерийских подразделений.

Программный комплекс Barbara создан для совершенствования передачи данных и расчета целей для артиллерии. Военный диктует голосовой отчет в смартфон, после чего алгоритм на основе искусственного интеллекта преобразует его в структурированное сообщение офицеру управления огнем. Система умеет выявлять неточности в координатах или указывать, что цель расположена в гражданском секторе, однако окончательное решение о нанесении удара всегда принимает человек.

Справка: Newtype – первое южнокорейское оборонное предприятие, проводящее испытания в Украине.

Разработчикам удалось наладить сотрудничество с двумя украинскими подразделениями при содействии канадской фирмы Reaktion Group. Бойцы положительно оценили технологию, а завершить все испытания планировалось к концу 2026 года.

Впрочем, с середины октября взаимодействие с украинскими подразделениями прекратилось: обмен отзывами, дополнительные тесты и наработки по интеграции программы пришлось отменить. Это произошло сразу после того, как Сеул отозвал своего посла из Украины.

По словам директора компании, построенная сеть партнерств фактически перестала функционировать.

Практически все партнерства и местная сеть контактов, которые наша компания выстраивала в Украине, перестали работать,

– заявил Чо.

На данный момент у Newtype нет планов или конкретных сроков возвращения в Украину. В то же время компания может пересмотреть это решение, если отношения между Киевом и Сеулом нормализуются.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что не комментируют ситуацию, потому что речь идет о частных инициативах.

Почему Южная Корея обиделась на Украину?

Дипломатический конфликт между Киевом и Сеулом возник из-за передачи Южной Корее двух северокорейских военнопленных, которых ВСУ захватили в Курской области в январе 2025 года.

В сентябре 2026 года Владимир Зеленский публично сообщил об их передаче.

Сеул возмутился, потому что считал, что стороны договорились не разглашать эту информацию, в частности из-за риска преследования родственников пленных в КНДР.

Киев опроверг существование такой договоренности.