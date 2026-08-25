Украина будет производить своиStorm Shadow: в СМИ предполож, куда в первую очередь будут лететь ракеты

Великобритания согласилась рассекретить технологии, необходимые для того, чтобы крылатая ракета, разработанная совместно британскими и французскими специалистами, могла производиться непосредственно в Украине. Это должно усилить способность Киева наносить удары на сотни километров вглубь территории России. Решение о передаче технологий Storm Shadow Украине объявил британский премьер Энди Барнем.

В материале CNN высказали предположение о том, какие цели будут поражать эти ракеты, и объяснили их особенности.

Что станет мишенью Storm Shadow?

Ожидается, что такие ракеты Украина сможет использовать в первую очередь для поражения хорошо защищенных и заглубленных военных объектов, в частности командных пунктов и укрытий. Эту задачу сложнее выполнять с помощью более легких беспилотников, которые в основном применяются против менее защищенных целей – нефтеперерабатывающих предприятий, складов и другой инфраструктуры.

Показательно, что в Кремле негативно отреагировали на решение Лондона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Великобритания якобы "участвует в войне" и "подливает масла в огонь". Российское посольство в Великобритании также ранее угрожало Лондону последствиями из-за дальнейшего усиления военной поддержки Украины.

Каковы характеристики ракеты?

Украина и Франция планируют до конца года запустить в Украине производственную линию для авиационной крылатой ракеты Storm Shadow. Ее производит европейский оборонный концерн MBDA.

Это дальнобойная крылатая ракета с боевой частью, предназначенная для поражения защищенных и заглубленных целей. Украина уже применяет такие ракеты, полученные от партнеров, в частности против укрепленных военных объектов.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем и имеет максимальную дальность полета около 550 километров. Она может нести боевую часть массой до 400 килограммов. Для наведения используется комбинация инерциальной, спутниковой и рельефной навигации, а также инфракрасная система поиска цели и технология автоматического распознавания объектов.

Украинские военные запускают Storm Shadow с самолетов Су-24 и Mirage 2000. Во время полета ракета движется на низкой высоте, используя особенности рельефа для затруднения работы российской противовоздушной обороны.

Вместе с тем следует отметить, что даже после решения Лондона наращивание производства может занять несколько лет. Британский премьер-министр Энди Бернем заверил, что его страна готова поддерживать Украину в течение длительного времени.

Украинский народ не должен сомневаться: Великобритания поддерживает вас сегодня и будет поддерживать столько, сколько потребуется,

– заявил Бернем.

Что известно об украинском дальнобойном оружии?

Украинская оборонная компания Fire Point приближается к завершению разработки баллистической ракеты FP-9. Сейчас проекту осталось пройти финальные испытания двигателя, после чего может начаться его боевое применение.

В компании допускают, что ракета сможет использоваться против целей в России уже осенью 2026 года. Военный ВСУ, журналист и ведущий 24 Канала Егор Чечеринда рассказал, что FP-9 – это большая ракета дальнего действия, рассчитанная на поражение целей на расстоянии до 855 километров. Она также должна получить мощную боевую часть массой около 800 килограммов.