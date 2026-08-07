Военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда в эфире 24 Канала отметил, что FP-9 – это довольно большая дальнобойная ракета с радиусом действия 855 километров и боевой частью весом 800 килограммов.

Какие объекты станут мишенью для украинской баллистики

Отечественная ракета FP-9, по словам военного ВСУ, может нести боевую часть в полтора раза больше, чем российские "Искандеры" и "Кинжалы". Он подчеркнул, что это мощное оружие.

Надеюсь, что украинские разработчики и производители оружия уже этой осенью нанесут очередные удары по Москве и не только по ней, но и по другим городам России, а именно по военной инфраструктуре и объектам двойного назначения,

– заявил Чечеринда.

Украина готовится запустить собственную баллистику: смотрите в видео

Вражеские НПЗ выходят из строя, дыра в бюджете России растет

Чечеринда отметил, что за последний месяц украинские Силы обороны поразили 26 российских НПЗ. 18 из них полностью восстановиться не смогли (в частности, Капотнянский в Москве – лишь на треть), а 8 вообще не удалось запустить в работу.

Общие потери – до 45% производства нефтепродуктов на этих 26 НПЗ. Это огромные убытки для России. Это привело к тому, что российское правительство сейчас из своего бюджета компенсирует нефтяникам их потери. В Financial Times уже подсчитали, что общие потери казны составили 1,2 триллиона рублей – это 15 миллиардов долларов,

– отметил Чечеринда.

Дыра в российском бюджете к концу 2026 года составит 87 миллиардов долларов. Военный ВСУ выразил надежду, что удары по глубокому тылу России с появлением украинской баллистики и ее боевым применением станут более интенсивными.

Он напомнил, что соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее заявлял, что это произойдет уже этой осенью, и добавил, что причин не верить ему нет. Поэтому стоит дождаться завершения испытаний нового образца украинского оружия.