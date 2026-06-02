"Терминатор" теперь "Спиридон": в России дали боевой машине имя деда Путина

Российский "Уралвагонзавод" объявил, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" теперь будет называться "Спиридон". На заводе заявили, что среди вариантов также звучали "Добрыня", "Богатырь", "Дмитрий Донской" и "Уралец".

Название "Спиридон" совпадает с именем деда российского диктатора Владимира Путина, сообщает "Медуза".

Как обосновали выбор названия в честь деда диктатора

На предприятии объяснили выбор нового названия тем, что Спиридон является "редким, но уважаемым в России именем", которое, по их словам, носили люди с сильным характером. В качестве примеров там привели святого Спиридона Тримифунтского и Героя Советского Союза Спиридона Спицына. В то же время так же звали деда Путина.

Обратите внимание! Это не новый выбор – боевую машину поддержки танков создали на базе танка Т-90. На вооружение сухопутных войск России ее приняли в 2018 году.

По данным пропагандистского телеканала "Россия-1", на заводе рассматривали около двух тысяч вариантов нового названия, однако выбрали именно такое.

Что известно об "Уралвагонзаводе"

В апреле 2026 года СБУ и Первый отдельный центр СБС ВСУ ударили по Алчевскому меткомбинату, продукция которого поставлялась на российский "Уралвагонзавод".

На этом заводе оккупанты производят военную технику, в частности танки Т-90М и гаубицы "Мста-С".