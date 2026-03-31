Первая инвестиция в украинские дроны от Японии: что известно о сделке Terra Drone с Amazing Drones

Японская Terra Drone Corporation объявила о стратегическом партнерстве и инвестиции в украинскую компанию Amazing Drones, которая специализируется на разработке и производстве дронов-перехватчиков. Сумма сделки не разглашается, а саму инвестицию осуществила дочерняя компания Terra Inspectioneering.

В Terra Drone заявили, что планируют расширять деятельность в Украине и масштабировать технологическую экспертизу, сформированную в условиях реальных боевых действий, для международных проектов, сообщает 24 Канал с пресс-конференции. Компания называет оборонный сектор ключевым направлением для формирования устойчивой инфраструктуры нового поколения.

Что стало толчком к инвестиции?

В компании отмечают, что последние годы глобальная среда безопасности существенно изменилась, а полномасштабная война в Украине показала, что недорогие беспилотные системы при массовом применении способны менять логику современного боя.

На этом фоне Terra Drone решила выйти на рынок оборонных технологий и делает ставку на решения, которые сочетают доступность, масштабируемость и быстрое реагирование. Amazing Drones, по сообщению компании, разрабатывает дроны-перехватчики, адаптированные к условиям активного применения радиоэлектронной борьбы и глушения.

Интересно! Инвестиция стала возможна после посещения представителями японской компании выставки Brave1 Defense Valley в 2025 году, отметили в оборонном кластере Brave1.

Перехватчик от Amazing Drones / Фото Amazing Drones

В компании отмечают, что ее технологии и практические разработки родились непосредственно в условиях войны. Партнеры подчеркивают, что новое поколение перехватчиков может дополнить или частично заменить традиционные дорогие системы перехвата. Среди заявленных характеристик – относительно низкая стоимость производства, потенциал масштабирования и скорость реагирования.

Важно! Такие дроны могут преодолевать до 32 километров и развивать скорость до 300 километров в час, что превышает типичный показатель беспилотников типа "Шахед". Также отмечается, что благодаря низкому уровню шума, низкой тепловой сигнатуре, электрическому двигателю и времени полета до 15 минут одно устройство может выполнять полный цикл – от наблюдения за воздушным пространством до обнаружения и нейтрализации целей.

События, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке, демонстрируют, что в современных конфликтах одним из ключевых факторов безопасности является наличие эффективных дронов-перехватчиков, способных противодействовать таким угрозам, как дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы). В поиске эффективных решений я лично неоднократно посещал Украину во время войны, где имел возможность вести прямой диалог с инженерами и представителями отрасли,

– заявил Тору Токусиге, CEO Terra Drone Corporation.

По его словам, сочетание практического опыта Amazing Drones, полученного в реальных боевых условиях, с экспертизой Terra Drone в сфере массового производства и контроля качества является важным шагом в формировании оборонной инфраструктуры нового поколения. Это партнерство позволит обеспечить мир надежными решениями, проверенными в боевых условиях, что будет способствовать укреплению международной безопасности и сдерживанию угроз.

В Amazing Drones тоже говорят о переходе от волонтерской инициативы к серийному производству.

То, что начиналось как волонтерская инициатива инженеров и военных, сегодня превратилось в важный производственный хаб, направленный на защиту нашей страны. Партнерство с глобальной компанией такого уровня, как Terra Drone, является важным этапом перехода от прототипирования к стабильному серийному производству... Мы рассчитываем, что это партнерство позволит нашим разработкам спасать больше жизней в разных странах мира,

– добавляет Максим Клименко, CEO Amazing Drones.

В Terra Drone также заявили, что планируют ускорить разработку и поставку широкого спектра беспилотных систем, в частности дронов-перехватчиков, FPV-дронов, разведывательных беспилотников и беспилотных надводных аппаратов. Компания рассчитывает работать с партнерами в Японии, Европе, США и других регионах, чтобы удовлетворять растущий международный спрос на оборонные технологии.

Что известно о компании?