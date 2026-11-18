Германия увеличит финансирование программы по созданию тяжелого беспилотника Eurodrone почти на 800 миллионов евро в доработанном проекте бюджета на 2027 год. Расходы Берлина резко выросли из-за демарша Франции.

Также БПЛА столкнулся с задержками. Об этом сообщает немецкое издание hartpunkt со ссылкой на правительственные документы.

Что известно о проекте?

Германия вынуждена внепланово увеличить финансирование программы по созданию огромного дрона под названием Eurodrone или MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System). В следующем финансовом году оборонная программа потребует дополнительных 291,3 миллиона евро. Впоследствии финансовые вливания должны вырасти еще на 507,6 миллиона евро, что увеличит общий пакет дополнительных расходов до 798,9 миллиона евро.

Потребность в экстренном дофинансировании официально обосновывается расширением объема технических работ и разрешительных процедур. Эти задачи возникли в ходе длительного процесса оптимизации проекта MALE RPAS.

Берлин вынужден самостоятельно брать на себя финансовое бремя из-за выхода из программы Франции. Французская компания Dassault Aviation расторгла сотрудничество и даже требует от Airbus финансовую компенсацию за недополученные выгоды от инвестиций.

Несмотря на проблемы, создание беспилотника формально продолжается при участии Италии и Испании, а Япония и Индия остаются наблюдателями. Однако аналитики Defense Express отмечают, что рациональность такой разработки вызывает все больше сомнений.

Проект Eurodrone превратился в типичный долгострой, ведь государствам-партнерам понадобилось десять лет только для создания прототипов. Столь медленный темп стал ключевой причиной того, почему официальный Париж окончательно разочаровался в беспилотнике.

Серьезные вопросы вызывает и 12-тонная масса беспилотного аппарата. Несмотря на способность нести 2,3 тонны вооружения, его значительные габариты ставят под сомнение эффективность против современной ПВО России или Китая.

Напомним, недавно бюджетный комитет Бундестага предварительно утвердил государственную смету на 2027 год с общими расходами более 560 миллиардов евро. Тогда немецкие законодатели зафиксировали оборонные расходы на уровне почти 110 миллиардов евро. Также в правительственном проекте бюджета учли средства на военную поддержку Украины в 2027 году. Речь идет о 11,6 миллиарда евро.