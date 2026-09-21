Роботы вместо пехоты: Третий корпус высадил НРК в тыл оккупантов в Донецкой области

Во время наступления на севере Донецкой области украинские военные впервые применили тактику, при которой наземные роботизированные комплексы были доставлены в глубокий тыл противника с помощью тяжелых дронов-бомбардировщиков.

Третий армейский корпус сообщил, что в ходе второго этапа наступательной операции "Вивальди" НРК-камикадзе проникли на расстояние более 10 километров в тыл российских войск. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, украинские военные первыми в мире провели такую операцию.

Роботы проникли туда, куда не рискнула бы пойти пехота

Идея применения НРК в данном случае отличается от привычного использования наземных роботов на передовой. Обычно роботизированная платформа должна самостоятельно добраться до района выполнения задания. Это означает, что ей приходится преодолевать определенное расстояние под огнем противника, а оператору необходимо поддерживать с ней связь.

Во время операции "Вивальди" украинские военные использовали другой подход. Наземные роботы были доставлены в район боевого применения по воздуху. Для этого были задействованы тяжелые дроны-бомбардировщики, способные нести значительную полезную нагрузку.

Таким образом, НРК фактически стали еще одним элементом многоуровневой беспилотной системы. Воздушная платформа доставляет наземного робота, после чего тот может выполнять задачи уже на поверхности. В Третьем корпусе объяснили такую тактику стремлением максимально снизить риск для личного состава.

"Войну выигрывает пехота, но мы бережем свою пехоту, поэтому к врагу сначала идут роботы", – пояснили в корпусе.

Что означает десантирование НРК

Ключевое преимущество такого подхода заключается в сокращении маршрута наземного робота. Если НРК нужно преодолеть несколько километров по открытой местности, он становится уязвимым для мин, артиллерии, FPV-дронов и других средств поражения. Кроме того, его передвижение можно обнаружить с помощью разведки.

Воздушная доставка позволяет перебросить платформу ближе к району выполнения задачи. В случае операции "Вивальди" речь идет о более чем 10 километрах в тылу российских войск.

Это особенно важно во время наступательных операций, когда необходимо одновременно оказывать давление на передовой и создавать проблемы для противника в его тыловой зоне. Именно поэтому НРК все чаще рассматриваются не только как средства логистики или эвакуации, но и как боевой инструмент.

"Вивальди" на севере Донецкой области

Операция, в ходе которой было применено десантирование НРК, проходит на севере Донецкой области. 15 сентября Третий корпус сообщил о первых результатах наступления. Украинские военные освободили Среднее, Шандриголово и Дерилово, а также зачистили Коровий Яр, Александровку, Новоселовку, Яровую и Дробишево.

О деталях второго этапа операции "Вивальди" Military 24 уже рассказывал в материале о десантировании наземных роботов во время наступления на севере Донецкой области. Там же речь шла об обходных маневрах и применении РЭБ и ПВО для того, чтобы затруднить российской стороне разведку украинского наступления.

В целом, по данным Третьего корпуса, Силы обороны вернули под украинский контроль 125 квадратных километров территории, из которых 50 квадратных километров были деоккупированы.

Шандриголове имеет особое значение для этого участка фронта. По словам Андрея Билецкого, населенный пункт является критической точкой для обеих сторон.

Поэтому использование роботизированных систем в такой операции имеет не только технологический, но и тактический смысл. НРК могут выполнять наиболее опасную часть задачи там, где применение пехоты на первом этапе создавало бы дополнительные риски.

НРК уже выполняют боевые задачи

Применение роботов в операции "Вивальди" – это не единичный эксперимент. Military 24 ранее рассказывал о боевом НРК, который в течение 45 дней удерживал позицию. По словам генерального директора компании DEVDROID Юрия Порицкого, робот выезжал на позицию, обстреливал российскую пехоту, возвращался для перезарядки и снова отправлялся в бой.

Этот случай показывает, как НРК могут использоваться не только для одноразового удара, но и для длительной работы на опасном участке. По словам Порицкого, первый запрос на установку боевого модуля на гусеничную платформу поступил именно от Третьего армейского корпуса.

Есть и другие примеры развития этой технологии. В частности, Military 24 писал об украинском НРК Droid TW 7.62, который уничтожал российские дроны-"ждуны" и военных.

Десантирование роботов с воздуха стало еще одним шагом в развитии тактики применения НРК украинскими военными. Ранее украинские военные уже экспериментировали с доставкой наземных роботов другими беспилотными платформами.

Во время той операции, о которой рассказывал Military 24, НРК доставили к Кинбурнской косе на беспилотном плоту, после чего робота использовали для выполнения боевой задачи.

На самой платформе также применили дистанционно управляемый боевой модуль. Ранее Military 24 подробно показывал, как модуль Wolly 7.62 установили и применили на Кинбурнской косе.

Теперь к морской доставке добавился воздушный способ. Это постепенно меняет само представление об НРК на поле боя. Робот уже не обязательно должен самостоятельно преодолевать все расстояние до цели. Его можно доставить по морю, по воздуху или с помощью другой беспилотной платформы, а уже после этого использовать по назначению.

От робота к беспилотной системе

Самое интересное в этой истории даже не сам факт использования НРК-камикадзе. Более важно то, что украинские военные объединили несколько различных беспилотных технологий в одну боевую систему. Бомбардировщик доставляет наземного робота, РЭБ затрудняет работу вражеской разведки, а сам НРК после высадки может действовать без непосредственного присутствия украинского военного поблизости.

Это соответствует более широкому процессу развития НРК в Украине. Наземные роботы постепенно берут на себя логистические, эвакуационные, разведывательные и боевые задачи, а их применение на фронте расширяется.

Такой подход позволяет распределить риски между различными платформами и оставить человека как можно дальше от наиболее опасного участка.

В перспективе НРК может стать не просто отдельной боевой машиной, а полезной нагрузкой для другого беспилотника. Один аппарат доставляет робота, другой обеспечивает разведку, еще один помогает прикрыть район его работы, а операторы координируют всю систему с более безопасного расстояния.

Операция "Вивальди" продемонстрировала один из таких вариантов на практике. Если эта тактика получит дальнейшее развитие, на фронте все чаще можно будет увидеть не отдельные роботизированные платформы, а целые группы взаимосвязанных беспилотных систем.