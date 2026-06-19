Доступ к российскому оружию: Украина запускает уникальную платформу TrophyLab

Украина запускает платформу TrophyLab, которая открывает международным партнерам доступ к данным о российских образцах вооружения, в частности о ракетах и других системах. Это должно ускорить разработку средств противодействия и укрепить обороноспособность Украины и её союзников.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров.

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Что известно о платформе, запущенной в Украине?

Министерство обороны Украины запустило платформу TrophyLab, которая открывает украинским специалистам и международным партнерам доступ к информации о российских образцах вооружения. Речь идет о систематизированных данных, в частности о ракетах, технических решениях и других военных технологиях РФ.

По словам разработчиков инициативы, каждый трофейный образец российской техники, захваченный на поле боя, рассматривается не только как военный трофей, но и как источник критически важной информации о возможностях противника.

Платформа TrophyLab создана как единый центр исследования трофейной техники, объединяющий украинские оборонные структуры, научные учреждения, производителей и международных партнеров. К наполнению базы привлечены подразделения Сил обороны Украины, ГУР, СБУ и профильные исследовательские центры.

Пользователи платформы получают доступ к каталогу чертежей, технических характеристик и результатов анализа российского вооружения. Также предусмотрена возможность использовать уже имеющиеся исследования для ускорения разработки средств противодействия.

Кто может получить доступ к платформе?

Доступ к TrophyLab могут получить украинские оборонные предприятия, воинские части, научные учреждения, а также международные партнеры — правительственные структуры и оборонные компании стран-партнеров, которые соответствуют требованиям Министерства обороны.

Отдельно предусмотрена возможность подачи запросов на физическое исследование трофейных образцов — от неразрушающего анализа до полной разборки или испытаний.

В Минобороны подчеркивают, что цель платформы — сократить цикл разработки решений для противодействия российскому оружию и укрепить международное сотрудничество в сфере обороны.

Напомним, страны G7 и США договорились о запуске лицензионного производства в Украине дальнобойного оружия и систем ПВО. Речь идет не только о поставках, но и о локализации производства по западным технологиям.

По данным Le Parisien, союзники планируют разрешить производство в Украине как средств противовоздушной обороны, так и ракет для нанесения ударов в глубь территории противника. Также предусмотрено расширение поставок перехватчиков и другого вооружения.