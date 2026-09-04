"Хижак" теперь работает с вертолета: украинская ПВО получила новый способ сбивать дроны

Об этом сообщил Defense Express, обративший внимание на видео Благотворительного фонда Сергея Притулы. На кадрах виден "Хижак", установленный на вертолете украинской авиации, а также результаты его работы по российским беспилотникам. В фонде уточнили, что модули передали военным в рамках совместного с Uklon проекта "Подсвети врага 2.0".

"Хижак" уже работал не только на земле

Для самого "Хижак" переход на вертолет – не первый случай использования на нестандартной платформе. Этот боевой модуль от UGV Robotics создавали как универсальную дистанционно управляемую систему, которую можно интегрировать с различными носителями.

Недавно "Милитари 24" рассказывал, как "Хижак" и наземный робот TerMIT объединили в единый боевой комплекс, способный автоматически обнаруживать и сопровождать воздушные цели. Теперь эта концепция выходит в воздух.

На обнародованных кадрах видно, что на этот раз турель установили не внутри кабины, как это ранее делали на отдельных вертолетах, а на внешней платформе. Такой вариант позволяет не занимать внутреннее пространство машины и в то же время оставляет боевому модулю необходимый сектор работы.

Сам факт появления такой конфигурации интересен еще и потому, что вертолеты уже стали одним из элементов украинской борьбы с российскими дронами.

Осложняем полеты для российских "Шахедов"



На видео – дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник", который Фонд передал для авиации. Мы закупили его в рамках совместного с Uklon проекта "Подсвети врага 2.0". И теперь этот модуль успешно работает по вражеским целям, спасибо вам за это! pic.twitter.com/mqVsNsjxgT – Благотворительный фонд Сергея Притулы (@CharityPrytula) 3 сентября 2026

Вертолеты уже стали "охотниками" за "Шахедами"

Украинская авиация давно адаптирует имеющиеся вертолеты к новой роли. Машины, которые создавались в первую очередь для транспортировки военных или поддержки наземных подразделений, теперь используются как часть эшелонированной системы ПВО.

"Милитари 24" ранее подробно рассказывал, как украинские Ми-8 и Ми-24 адаптируют для перехвата "Шахедов", в частности, устанавливая современные средства наблюдения, связи и прицеливания.

Эта практика уже дала результаты. По данным, приведенным 24 Каналом, в марте 2026 года экипаж украинского Ми-8 за три часа уничтожил 12 российских ударных дронов. Вертолеты таким образом стали еще одним уровнем защиты, позволяющим не использовать более дорогие зенитные ракеты против части целей.

Теперь к этой схеме добавляется "Хижак", и именно его автоматизация может стать наиболее интересной частью новой конфигурации.

Почему "Хижак" отличается от обычного пулемета

Когда пулемет установлен на вертолете, успех перехвата в значительной степени зависит от того, насколько быстро стрелок заметит цель, возьмет ее на сопровождение и сможет удерживать оружие на необходимой траектории.

"Хижак" построен по другому принципу. В состав модуля входят средства автоматического обнаружения и сопровождения цели, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Производитель отмечает, что искусственный интеллект помогает системе работать с воздушными целями, а стабилизированная турель компенсирует движение платформы.

Именно это потенциально может быть важно для работы с вертолета. Машина постоянно движется, меняет положение в пространстве, а вместе с ней движется и оружие. Почему система компенсирует эти изменения и сопровождает цель, тем меньше нагрузка ложится на человека.

В результате экипаж получает не просто пулемет на подвеске, а отдельный автоматизированный комплекс наблюдения и поражения.

Искусственный интеллект здесь нужен не для "самостоятельной войны"

Когда речь заходит об ИИ в военных системах, часто возникает соблазн представить себе полностью автономное оружие. В случае с "Хижак" правильнее говорить об автоматизации отдельных процессов.

Система помогает обнаружить цель, удерживать ее в поле наблюдения и учитывать необходимые параметры для работы пулемета. Это сокращает количество ручных операций, которые должен выполнять оператор.

Такой подход уже находит применение в украинских системах ПВО. Например, "Милитари 24" рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые используют автоматическое наведение и сопровождение воздушных целей. Во всех таких случаях ключевым становится не полная автономность, а способность машины взять на себя наиболее монотонную часть работы.

Для вертолета это особенно важно, поскольку экипаж должен одновременно контролировать саму машину, воздушную обстановку и работу боевого комплекса.

"Хижак" уже показал себя на различных платформах

Универсальность является одной из главных особенностей украинского боевого модуля. "Хижак" уже демонстрировали на наземных роботизированных комплексах, морских дронах и вертолетах H125 Государственной пограничной службы. Также систему испытывали на корабле НАТО.

То есть разработчики постепенно проверяют, как одна и та же система ведет себя на платформах с совершенно разной физикой движения.

Для наземного робота это движение по поверхности, для морского дрона – постоянная качка, а для вертолета – значительно более сложная пространственная динамика.

Именно возможность переносить один боевой модуль между различными носителями потенциально может стать его важным преимуществом, ведь военным не нужно создавать отдельную систему для каждого типа платформы.

Новая конфигурация имеет еще одно практическое преимущество

В предыдущем варианте установки на H125 турель размещали внутри машины. Теперь ее вынесли наружу.

Это, с одной стороны, сохраняет внутреннее пространство вертолета, а с другой – позволяет сделать боевой модуль отдельной внешней системой, которую потенциально проще адаптировать к конкретному носителю.

Стабилизированная конструкция позволяет использовать "Хижак" на подвижных платформах. Для авиации это имеет особое значение, поскольку даже незначительные движения корпуса могут затруднять работу с обычным ручным оружием.

В то же время конкретная эффективность новой конфигурации должна оцениваться по результатам боевого применения, а не только по характеристикам самой турели.

Какое вооружение может использовать "Хижак"

Боевой модуль рассчитан на установку пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Среди совместимых вариантов Defense Express называет ПКТ, M240 и FN MAG.

Это означает, что сама турель не привязана к одному конкретному типу пулемета, а может адаптироваться к имеющемуся у военных вооружению.

Для Украины это важно с практической точки зрения. В условиях войны быстрое внедрение уже имеющихся систем зачастую имеет не меньшее значение, чем разработка совершенно нового вооружения.

Именно так украинская армия сейчас переосмысливает и старую технику. Что раньше имело одно назначение, получает новую роль благодаря современной электронике и программному обеспечению.

Вертолет + "Хижак" может стать еще одним уровнем ПВО

Эта история хорошо показывает, как меняется украинская противовоздушная оборона.

Вместо того чтобы делать ставку на одно универсальное средство, формируется набор различных систем, каждая из которых решает свою часть задач. Мобильные огневые группы работают со своими средствами, зенитные комплексы берут на себя более сложные цели, дроны-перехватчики охотятся на беспилотники, а вертолеты обеспечивают мобильность там, где это необходимо.

"Милитари 24" уже писал о том, как вертолеты стали отдельным элементом украинской системы борьбы с "Шахедами", а теперь эта концепция получает еще один технологический компонент.

"Хижак" не заменит наземную ПВО и не превратит вертолет в универсальный истребитель дронов. Его потенциальное преимущество в другом: автоматизированная турель может помочь экипажу быстрее реагировать на воздушные цели и эффективнее использовать уже имеющиеся вертолеты.

И если результаты, показанные на видео Благотворительного фонда Сергея Притулы, подтвердятся в ходе дальнейшей эксплуатации, Украина получит еще один пример того, как относительно компактная технологическая модернизация способна превратить уже имеющуюся платформу в более эффективный элемент многоуровневой ПВО.