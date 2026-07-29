Почему вертолету удобно преследовать "Шахед"

Для реактивного истребителя обычный винтовой "Шахед" является неудобной целью. Он летит сравнительно медленно, может держаться на небольшой высоте и заставляет пилота работать в режимах, далеких от основного назначения боевого самолета. Именно поэтому для сбивания беспилотников используют мобильные наземные группы, легкие дешевые дроны и вертолеты.

Вертолеты обладают еще одной особенностью. Они способны долго лететь на небольшой скорости, менять темп полета и сопровождать медленную цель.

По данным CSIS, скорость Shahed-131 и Shahed-136 составляет около 180 километров в час. Ми-8 обладает достаточным запасом скорости, чтобы догнать и сопровождать такой беспилотник.

Это не делает вертолет универсальным средством ПВО. Он зависит от погоды, видимости, подготовки экипажа и своевременного получения информации о цели. Однако в определенных районах такая машина может закрыть промежуток между мобильными огневыми группами и более дорогостоящими зенитными комплексами.

Сначала "Шахед" нужно найти

Вертолет не ищет дрон в небе самостоятельно с момента его запуска. Сначала воздушную цель должны обнаружить и отследить наземные средства наблюдения.

В эту систему входят радиолокационные станции, визуальные посты и сети акустических датчиков. Они определяют приблизительный маршрут дрона и передают информацию подразделениям, способным осуществить перехват.

В отчете армии США украинскую сеть недорогих акустических датчиков описывают под названием Sky Fortress. Тысячи пассивных датчиков распознают характерный звук беспилотников и помогают своевременно предупреждать местные силы ПВО.

Вертолет в такой системе становится не отдельным охотником, а подвижным средством поражения, которое получает предварительное целеуказание и работает во взаимодействии с другими компонентами противовоздушной обороны.

Советские машины получают современное оборудование

Новая задача требует модернизации вертолетов, большинство из которых создавались еще в советское время.

На машины устанавливают современные средства связи, навигации и наблюдения. Это позволяет экипажу получать актуальные данные о воздушной обстановке и координировать действия с наземными подразделениями ПВО.

Некоторые украинские Ми-8 также получили оптико-прицельные станции с дневными и тепловизионными каналами. Для поражения дронов используется бортовое пулеметное вооружение, в частности шестиствольные M134 Minigun.

Тепловизионная оптика особенно востребована ночью, когда визуально заметить небольшой беспилотник значительно сложнее. Однако она не заменяет внешнего целеуказания: экипаж все равно должен получить район поиска от общей системы ПВО.

Момент атаки "Шахеда" с вертолета. Фото "Оборонка"

12 дронов за три часа

Эффективность такой тактики уже подтверждена боевыми эпизодами.

В марте 2026 года Военно-морские силы обнародовали видео работы экипажа Ми-8, который за три часа уничтожил 12 российских ударных дронов. Перехват происходил над морем, где падение обломков создавало меньшую угрозу для людей и инфраструктуры.

Александр Сырский ранее сообщал, что в отдельных определенных районах вертолеты могли уничтожать до 40% беспилотников, попадавших в их зоны перехвата. Речь идет не о доле от всех дронов, запущенных по Украине, а о результате работы конкретных воздушных групп в закрепленных секторах.

По другим обнародованным данным, в течение года украинские вертолеты с пулеметным вооружением сбили более 3 200 дронов типа "Шахед".

Впрочем, такая охота на дроны довольно опасна и для экипажей вертолетов – недавно в ирано-американском конфликте "Шахед" смог сбить вертолет AH-64 Apache.

Зачем поднимать вертолет, если это также дорого

Вертолет нельзя назвать дешевым средством перехвата. Летный час, обслуживание машины, топливо и подготовка экипажа требуют значительных ресурсов.

Экономия заключается в другом. Успешное применение бортового пулеметного вооружения позволяет не тратить ракеты комплексов NASAMS, IRIS-T или Patriot на относительно медленные серийные дроны.

Дефицитные зенитные ракеты остаются для крылатых и баллистических ракет, самолетов и других более сложных целей. Вертолеты тем временем занимают свой собственный уровень в многослойной системе защиты.

Полностью заменить наземную ПВО они не могут. Но модернизированные Ми-8 и Ми-24 демонстрируют, как имеющуюся технику можно адаптировать к угрозе, которой не существовало во время ее создания.