Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщают tvn24 и PAP. Она отметила, что в Вашингтоне положительно оценивают развитие польского оборонно-промышленного комплекса и стратегическое расположение страны на восточном фланге НАТО.

Что в Польше говорят о совместном производстве ракет для Patriot?

Собковяк-Чарнецкая заявила, что предложение о совместном производстве она представила в ходе встреч с представителями Пентагона и Госдепартамента США.

Предложение, которое я сегодня (23 июля – 24 Канал) выдвинула от имени Польши, учитывает определенные опасения американской стороны. Мы предложили, чтобы это было сотрудничество в трехстороннем формате – между США, Украиной и Польшей, ведь речь идет об обеспечении безопасности этого производства, чтобы оно осуществлялось в безопасном месте,

– отметила она.

Собковяк-Чарнецкая пояснила, что ракеты для Patriot – один из самых востребованных видов вооружения в мире. Поэтому Польша и хочет присоединиться к их производству.

Также страна хочет, что на ее территории был создан региональный сервисный центр для обслуживания Patriot.

Представительница Польши добавила, что идея о совместном производстве является ответом на заявление Трампа.

Напомним, что ранее во время саммита НАТО он объявил о готовности рассмотреть возможность производства компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

По данным СМИ, Вашингтон уже начал процесс предоставления Украине лицензий на собственное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, поэтому дело вышло за рамки политических заявлений.

И, как сообщил президент Зеленский 23 июля, Украина будет производить ракеты для Patriot совместно с компанией Raytheon.