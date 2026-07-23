Украина вместе с Raytheon будет производить ракеты для ЗРК Patriot. Об этом президент сообщил в телеграмм-канале.

Что известно о встрече?

Владимир Зеленский встретился с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

По словам политика, Raytheon уже давно поставляет Украину технику, которая помогает защищать людей от российских воздушных атак.

Президент отметил, что компания готова расширить сотрудничество и наладить совместное производство в Украине перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

Он добавил, что эту идею обсуждал ранее с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере ненаступного военного оборудования.

Зеленский сообщил, что украинские власти и представители компании продолжат работу над деталями этих проектов, а также поблагодарили США за поддержку Украины.

Зеленский встретился с руководством Raytheon: смотрите видео

Напомним, что во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп разрешил Украине производить ракеты в американские системы Patriot.

В середине июля появилась информация, что Вашингтон уже начал процесс предоставления Украине лицензий на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить эти ракеты сами по себе.

Между тем, эксперты считают, что производство ракет-перехватчиков для Patriot в Украине не запустят в ближайшее время. По данным Reuters, на это уйдет минимум год, поэтому первоначально производство, вероятно, развернут в Германии. Также специалисты отмечают, что эти ракеты очень сложны в изготовлении, а Украина сможет производить около 200 – 300 таких ракет в год.