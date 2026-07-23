Україна разом із Raytheon вироблятиме ракети для ЗРК Patriot. Про це президент повідомив у телеграм-каналі.

Що відомо про зустріч?

Володимир Зеленський зустрівся із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

За словами політика, Raytheon вже давно постачає Україні техніку, яка допомагає захищати людей від російських повітряних атак.

Президент зазначив, що компанія готова розширити співпрацю та налагодити спільне виробництво в Україні перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot.

Він додав, що цю ідею раніше обговорював із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкарі.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері ненаступального військового обладнання.

Зеленський повідомив, що українська влада та представники компанії продовжать роботу над деталями цих проєктів, а також подякував США за підтримку України.

Зеленський зустрівся з керівництвом Raytheon: дивіться відео

Нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп дозволив Україні виробляти ракети до американських систем Patriot.

Усередині липня з'явилася інформація, що Вашингтон уже розпочав процес наданя Україні ліцензій на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.

Президент наголосив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ці ракети власними силами.

Тим часом експерти вважають, що виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні не запустять найближчим часом. За даними Reuters, на це знадобиться щонайменше рік, тому спочатку виробництво, ймовірно, розгорнуть у Німеччині. Також фахівці зазначають, що ці ракети дуже складні у виготовленні, а Україна зможе виробляти приблизно 200 – 300 таких ракет на рік.