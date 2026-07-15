Про таке пише Kyiv Independent, посилаючись на високопосадовця, ознайомленого з ситуацією.

Як Штати запустили процес надання Україні ліцензій?

За словами співрозмовника видання, до процесу долучилася американська оборонна компанія Lockheed Martin. Це підприємство виготовляє ракети й повністю підтримує надання Україні ліцензій.

За словами посадовця, процес може просуватися навіть швидше, ніж передбачалося.

Лише 8 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що підтримує надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет Patriot. Після цього президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше розпочати роботу технічних команд і профільних міністерств, щоб оперативно отримати ліцензію та запустити виробництво ракет в Україні.

До речі, конгресмен Майкл Маккол заявив, що Україна здатна швидко налагодити виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot і, можливо, робитиме це навіть ефективніше, ніж американські компанії.

За його словами, Lockheed Martin зацікавлена у передачі відповідних ліцензій, а такий крок відповідає інтересам як України, так і США. Водночас ЗМІ припускають, що виробництво можуть розгорнути в Європі, адже запуск таких потужностей в Україні потребуватиме щонайменше року.

Що відомо про дефіцит ракет?

Російська армія активізувала обстріли українських міст, роблячи ставку передусім на балістику. Наші сили ППО не мають достатньо ресурсів для перехоплення балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський заявив, що головною причиною незбиття балістичних ракет стала нестача ракет-перехоплювачів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи ситуацію з відбиттям атак, підтвердив, що під час обстрілу Києва 6 липня жодну балістичну ракету, яка летіла на Київ, перехопити не вдалося. Він зазначив, що Росія активно використовує цю вразливість.