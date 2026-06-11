Это один из первых случаев в истории, когда дальнобойный беспилотник сбивает вертолет. Внимание на это обратил Defense Express.

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Как "Шахед" смог сбить военный вертолет?

По данным CNN, американский AH-64 Apache над Ормузским проливом сбил именно "Шахед".

Сначала может показаться, что "Шахед" был управляем, и именно оператор навел его на вертолет. Однако ни одного публичного подтверждения того, что Иран управляет своими дронами в режиме онлайн, нет.

Кроме того, следует заметить, что после поражения AH-64 Apache смог безопасно сесть на воду, поскольку оба члена экипажа выжили. После этого с места падения их эвакуировал безэкипажный катер.

"Шахед" имеет достаточно большую боевую часть. В случае прямого попадания в AH-64 Apache, вряд ли вертолет смог бы безопасно сесть. Вероятно, его разорвало бы на части еще в воздухе, и экипаж соответственно не выжил бы.

Автор предполагает, что AH-64 Apache просто задело взрывом "Шахеда".

Во время патрулирования AH-64 Apache, вероятно, отражал атаку иранских дронов, используя 30-мм пушку и/или ракеты APKWS. Похоже, во время перехвата одного из "Шахедов" вертолет подлетел слишком близко к цели. После взрыва дрона в воздухе Apache получил серьезные повреждения и не смог бы добраться до берега, поэтому экипажу пришлось совершить аварийную посадку на воду.

Сейчас официальное расследование еще продолжается, и окончательной причины падения не объявлено.

Напомним, что 8 июня над Ормузским проливом был сбит американский вертолёт. Дональд Трамп заявил, что США вынуждены ответить на эту атаку.

В ночь на 10 июня США нанесли авиаудары по Ирану. Они атаковали несколько иранских комплексов ПВО и радиолокационных систем вокруг Ормузского пролива. Иран в ответ запустил ракеты и дроны в сторону различных американских объектов, расположенных на Ближнем Востоке.

11 июня стороны конфликта снова обменялись авиаударами. Иран в очередной раз заблокировал Ормузский пролив.