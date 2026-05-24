В Украине провели "игры дронов" для лучших пилотов ВСУ

Во Львовской области состоялись масштабные соревнования Wild Drones, которые собрали лучших операторов боевых беспилотников Украины. Во время турнира военные не только демонстрировали мастерство, но и тестировали новейшие технологии, которые уже используют на фронте против России.

Украина одновременно активно развивает систему "геймификации" войны, где подразделения получают баллы за уничтожение целей и могут обменивать их на новое оборудование. Об этом пишет Reuters.

Как проходили соревнования для лучших пилотов ВСУ?

В курортном Трускавце на Львовщине состоялись масштабные соревнования Wild Drones, в которых приняли участие операторы беспилотников из 19 сильнейших украинских подразделений.

Событие стало не только зрелищным турниром, но и площадкой для тестирования новых технологий войны, которые Украина активно применяет в борьбе против российской армии.

Одним из самых ярких эпизодов турнира стала демонстрация работы дрона-перехватчика P1-SUN. Беспилотник успешно атаковал цель в воздухе и перерезал трос, которым другой дрон буксировал аэростат. За маневром наблюдали десятки военных, которые встретили успешную атаку аплодисментами.

Участие в Wild Drones принимали опытные операторы БпЛА, которые ежедневно работают на передовой. Однако на этот раз они соревновались не с российскими войсками, а между собой – за право называться лучшими и получить современное оборудование для своих подразделений.

По словам одного из организаторов с позывным "Грей", такие события имеют большое значение для развития украинской беспилотной войны.

Это возможность для них пообщаться друг с другом, научиться чему-то новому или поделиться опытом, а также увидеть, какие новые продукты предлагают производители,

– объяснил военный.

Во время турнира производители беспилотников получали прямую обратную связь от военных, которые используют технику на фронте.

Командир подразделения "Черный Ворон" с позывным "Дым" заявил, что развитие дронов происходит непрерывно.

"Если сегодня у нас есть одна версия беспилотника, то через три месяца это уже может быть совсем другой дрон", – подчеркнул он.

Особое внимание производители сейчас уделяют автоматизации. Представитель компании Skyfall с позывным "Арес" сообщил, что предприятие способно производить более 10 тысяч дронов ежедневно. По его словам, главный запрос от военных сегодня – создание систем, которые позволят меньшему количеству операторов управлять значительно большим количеством беспилотников одновременно.

Победители Wild Drones в различных категориях получили в качестве награды по три тяжелых дрона Vampire, а также дополнительные батареи и системы управления.

Что такое геймификация и как она влияет на операторов?

Последние годы Украина активно превращает войну дронов в высокотехнологичную систему с элементами геймификации. В прошлом году государство ввело систему баллов за подтвержденные поражения целей.

После уничтожения техники или живой силы противника подразделения получают специальные баллы. В дальнейшем их можно использовать для заказа нового оборудования через военные онлайн-платформы DOT-Chain и Brave1 Market,, которые военные уже называют "Amazon для войны".

Один из бойцов 22 отдельной механизированной бригады объяснил, что выбор беспилотников напоминает подбор автомобиля – каждая модель выполняет свои функции и имеет собственные преимущества.

Украинская власть убеждена, что такая система одновременно мотивирует военных и позволяет эффективнее распределять ресурсы между подразделениями, которые демонстрируют лучшие результаты на фронте. В то же время система предусматривает вознаграждения не только за уничтоженную технику, но и за поражение живой силы российской армии.

По данным украинской стороны, сейчас Россия ежемесячно теряет около 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными, хотя Москва эти цифры отрицает.

Как украинские дроны меняют логику войны?

Полномасштабная война в Украине стала одним из первых конфликтов в мире, где беспилотники фактически изменили правила боя. Операторы FPV-дронов, которые часто управляют аппаратами с помощью обычных игровых контроллеров, способны атаковать цели на большом расстоянии от линии фронта.

Из-за постоянного совершенствования технологий так называемая "зона уничтожения" на фронте только увеличивается. Сейчас она простирается примерно на 15 километров по обе стороны линии соприкосновения.

В этой зоне любая техника или группа солдат может быстро стать мишенью для дронов. Кроме ударных функций, беспилотники все чаще используют для логистики.

По словам участников соревнований, тяжелые дроны Vampire, произведенные украинской компанией Skyfall, доставляют на передовую еду, воду и медикаменты. Это позволяет уменьшить количество военных, которые вынуждены рисковать жизнью во время поставки.