PAC-3 для перехвата баллистических ракет не хватает: авиаэксперт назвал, какие ракеты могут их заменить

Украина испытывает острый дефицит ракет для систем ПВО Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет во время атак России. Лучше всего себя показали в поражении баллистических ракет ракеты PAC-3, которые на фоне конфликта на Ближнем Востоке стали очень дефицитными. Однако их можно заменить другими средствами.

Об этом "24 Канал" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, пояснив, что альтернативой ракетам PAC-3 могут стать другие ракеты, большая часть которых хранится в Греции. К тому же подходит к концу срок их эксплуатации. Однако эта страна не спешит помочь Украине.

Насколько эффективны ракеты, которые могут заменить PAC-3?

Криволап пояснил, что речь идет о ракетах PAC-2, которые способны сбивать баллистические ракеты. Однако вероятность такого сбивания составляет 60%. Для того чтобы довести этот показатель до 90%, необходимо запускать до четырех ракет PAC-2.

Поэтому, когда стало ясно, почему PAC-3 в Европе не хватает и это самые дефицитные ракеты в мире, нужно искать другие решения. Таким могут стать ракеты PAC-2 в достаточном количестве,

– пояснил Константин Криволап.

По его словам, этих ракет в Греции, по разным оценкам, от 300 до 600 единиц. Греки одними из первых начали получать комплексы Patriot с соответствующими ракетами. Поэтому страна накопила их в довольно большом количестве. Однако Греция эти ракеты не использовала – только на учениях.

Также в Германии PAC-2 насчитывается около 200–300 единиц, а в Нидерландах, по разным оценкам, от 100 до 150 таких ракет. У испанцев примерно столько же. Но основной запас – в Греции.

Какие ракеты могут заменить Украине дефицитные PAC-3: смотрите видео

Поскольку, как подчеркнул авиаэксперт, эта страна, в отличие от всех других европейских, не особо помогала Украине, особенно в вопросах противоракетной обороны или ПВО, то сейчас Евросоюз обратился к ней как к государству-члену НАТО. Поэтому на Грецию в этом вопросе оказывается довольно серьезное давление.

Напомним, что, по данным западных СМИ, Украина обратилась к Греции с просьбой предоставить ей до 200 ракет PAC-2 из запасов страны. По данным Киева, срок эксплуатации некоторых из этих ракет, которые находятся на вооружении Греции уже 23 года, может подходить к концу.

Однако Афины, по данным СМИ, не дали четкого ответа и даже не дали надежды, что пойдут на такой шаг.

В то же время в Греции отметили, что ранее предоставляли Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale после того, как срок эксплуатации этих систем подошел к концу.