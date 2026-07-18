Military 24 Оружие и технологии PAC-3 для перехвата баллистических ракет недостаточно: авиаэксперт назвал, какие ракеты могут их заменить
18 июля, 21:33
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Обновлено - 21:44, 18 июля

PAC-3 для перехвата баллистических ракет не хватает: авиаэксперт назвал, какие ракеты могут их заменить

Виктория Грабовская

Украина испытывает острый дефицит ракет для систем ПВО Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет во время атак России. Лучше всего себя показали в поражении баллистических ракет ракеты PAC-3, которые на фоне конфликта на Ближнем Востоке стали очень дефицитными. Однако их можно заменить другими средствами.

Об этом "24 Канал" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, пояснив, что альтернативой ракетам PAC-3 могут стать другие ракеты, большая часть которых хранится в Греции. К тому же подходит к концу срок их эксплуатации. Однако эта страна не спешит помочь Украине.

Насколько эффективны ракеты, которые могут заменить PAC-3?

Криволап пояснил, что речь идет о ракетах PAC-2, которые способны сбивать баллистические ракеты. Однако вероятность такого сбивания составляет 60%. Для того чтобы довести этот показатель до 90%, необходимо запускать до четырех ракет PAC-2.

Поэтому, когда стало ясно, почему PAC-3 в Европе не хватает и это самые дефицитные ракеты в мире, нужно искать другие решения. Таким могут стать ракеты PAC-2 в достаточном количестве, 
– пояснил Константин Криволап.

По его словам, этих ракет в Греции, по разным оценкам, от 300 до 600 единиц. Греки одними из первых начали получать комплексы Patriot с соответствующими ракетами. Поэтому страна накопила их в довольно большом количестве. Однако Греция эти ракеты не использовала – только на учениях. 

Также в Германии PAC-2 насчитывается около 200–300 единиц, а в Нидерландах, по разным оценкам, от 100 до 150 таких ракет. У испанцев примерно столько же. Но основной запас – в Греции.

Какие ракеты могут заменить Украине дефицитные PAC-3: смотрите видео

Поскольку, как подчеркнул авиаэксперт, эта страна, в отличие от всех других европейских, не особо помогала Украине, особенно в вопросах противоракетной обороны или ПВО, то сейчас Евросоюз обратился к ней как к государству-члену НАТО. Поэтому на Грецию в этом вопросе оказывается довольно серьезное давление.

Напомним, что, по данным западных СМИ, Украина обратилась к Греции с просьбой предоставить ей до 200 ракет PAC-2 из запасов страны. По данным Киева, срок эксплуатации некоторых из этих ракет, которые находятся на вооружении Греции уже 23 года, может подходить к концу.

Однако Афины, по данным СМИ, не дали четкого ответа и даже не дали надежды, что пойдут на такой шаг.

В то же время в Греции отметили, что ранее предоставляли Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale после того, как срок эксплуатации этих систем подошел к концу.

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