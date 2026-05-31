Уничтожение Ту-142 в Таганроге: почему законсервированные самолеты были были критически важными для Ту-95

Два Ту-142, уничтоженные ночью 30 мая на аэродроме в Таганроге, многим покажутся неинтересной целью, считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский, –самолеты на хранении с 2011 года. Но именно эти борта были частью активной цепи ремонта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС –носителей крылатых ракет Х-101.

Между Ту-142 и Ту-95МС существует прямая конструктивная связь: первый стал основой для второго, а потому между ними – высокий уровень унификации узлов и агрегатов. Уничтожение этих бортов означает сокращение донорской базы для ремонта действующего парка стратегической авиации РФ, написал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Что общего между "устаревшим" Ту-142 и современными ракетными ударами по Украине?

Пораженные борта находились не на забытой стоянке, а на территории ТАНТК им. Бериева – одного из ключевых центров ремонта, модернизации и обслуживания специальной авиации России. Они уже стояли в очереди на дефектовку и разборку, то есть были частью активной цепи поставки запчастей для действующих Ту-95МС, пишет Храпчинский.

Конструктивная связь между двумя типами самолетов – ключ к пониманию ценности удара. В 1970-х годах, когда возникла потребность создать носитель для крылатых ракет Х-55, планеры оригинальных Ту-95 уже не подходили: бомболюки были маловаты, крыло не позволяло вешать тяжелые ракеты на внешние пилоны. За основу взяли Ту-142М с удлиненным фюзеляжем и усиленным крылом. Из него убрали противолодочное оборудование, добавили систему управления ракетным вооружением и пилоны – так родился Ту-95МС. Из-за этого двигатели НК-12, уникальные соосные редукторы, механизмы изменения шага винтов, элементы силовой конструкции и часть бортовых систем у двух типов являются взаимозаменяемыми.

Учитывая интенсивность использования Ту-95МС в войне (постоянные перелеты на аэродромы рассредоточения, длительные патрулирования и боевые пуски), их моторесурс вырабатывается колоссальными темпами – значительно быстрее плановых показателей. Российский ВПК сейчас не способен изготавливать такие агрегаты с нуля в нужных объемах. Поэтому практика "авиационного каннибализма" стала едва ли не единственным способом для РФ поддерживать свой парк стратегической авиации в рабочем состоянии,

– написал эксперт.

Потеря двух бортов будет иметь несколько последствий: затягивание ремонтных циклов из-за уменьшения пула доступных запчастей; более долгое время простоя Ту-95МС на земле, что делает их более уязвимыми для ударов; и – в перспективе – снижение интенсивности подготовки самолетов к новым массированным ракетным атакам. Точечные удары по "устаревшим" целям дают мощный накопительный эффект и системно подрывают стратегические возможности врага.

Что еще поразили Силы обороны?

Удар по Таганрогу в ночь на 30 мая был частью более масштабной операции. Более сотни украинских дронов атаковали цели в Таганроге, Рязанской, Тульской, Воронежской и Ульяновской областях. По подтвержденным данным, в ходе операции было поражено не менее 23 цели военного и инфраструктурного значения.

Удары по авиационной инфраструктуре России вписываются в более широкую тактику, которую Украина последовательно развивает. 17 мая Силы беспилотных систем сообщили, что начали устанавливать на дальнобойные дроны неуправляемые авиационные ракеты и уже бьют ими по целям на глубине до 500 километров.