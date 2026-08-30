Истребители России остались без топлива: в ГУР рассказали о последствиях ударов по НПЗ

В результате сокрушительных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам противник оказался в условиях острого топливного дефицита. Для поддержания боеспособности своей военной авиации агрессор вынужден срочно искать ресурсы за рубежом.

Как сообщает ГУР, регулярные удары Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению производства авиационного керосина.

Схемы поставок и теневой флот

Из-за дефицита внутренних ресурсов Москва ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и перешла на импорт иностранного Jet A-1.

Это топливо пригодно для использования российской военной авиацией – МиГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ), Ил-76МД-90А.

Топливо Jet A-1 может применяться также для заправки реактивных ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" с турбореактивными двигателями типа Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими копиями ТРД-2000.

Украинская разведка установила географию поставок и морские логистические маршруты с привлечением танкеров российского теневого флота. Три таких судна уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

Танкер ASTORIA доставил почти 11 тысяч тонн авиатоплива из южнокорейского Ульсана во Владивосток. В то же время суда HANNA и CAPIBARA доставили почти 59 тысяч тонн топлива из египетского порта Эль-Дехейла в Санкт-Петербург.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России.

Из-за подобных ударов российский экспорт обвалился на 80%, что привело к колоссальным убыткам для федерального бюджета врага.