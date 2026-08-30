Як повідомляє ГУР, регулярні удари Сил оборони по НПЗ Росії призвели до критичного скорочення випуску авіаційного гасу.

Схеми постачання та тіньовий флот

Через дефіцит внутрішніх ресурсів Москва запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіапального та перейшла на імпорт іноземного Jet A-1.

Це паливо придатне для використання російською військовою авіацією – МіГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ), Іл-76МД-90А.

Паливо Jet A-1 може застосовуватися також для заправки реактивних ударних БпЛА Герань-4 та Герань-5 з турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їх російськими копіями ТРД-2000.

Українська розвідка встановила географію постачань і морські логістичні маршрути із залученням танкерів російського тіньового флоту. Три такі судна вже доставили до російських портів 70 тисяч тонн авіапалива Jet A-1 із Південної Кореї та Єгипту.

Танкер ASTORIA привіз майже 11 тисяч тонн авіапального з південнокорейського Ульсана до Владивостока. Водночас судна HANNA та CAPIBARA транспортували майже 59 тисяч тонн ресурсу з єгипетського порту Ель-Дехейла до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії.

Через подібні ураження російський експорт обвалився на 80%, що спричинило колосальні збитки для федерального бюджету ворога.