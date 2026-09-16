ЕС укрепит ПВО Украины: Фон дер Ляйен пообещала ракеты Patriot и "Фрейю"

Европейский Союз профинансирует закупку ракет-перехватчиков Patriot для Украины и совместно с Киевом разработает новую модульную систему противоракетной обороны на базе проекта "Фрейя".

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления перед Европарламентом.

Каковы подробности?

На прошлой неделе Брюссель впервые одобрил закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Главной задачей сейчас является их срочная доставка украинским военным для отражения воздушных атак.

Помимо поставок средств ПВО, Евросоюз стремится принципиально уменьшить зависимость от единственного поставщика вооружения – США.

Для этого Брюссель и Киев объединяют усилия для создания собственного комплекса противоракетной защиты.

В основе этого сотрудничества – проект "Фрейя". Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Финансирование совместных оборонных проектов

Глава Еврокомиссии отметила, что разработка модульной системы – лишь первый шаг в долгосрочном сотрудничестве.

ЕС планирует использовать остатки средств программы SAFE для запуска новых совместных программ с украинскими оборонными предприятиями.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины, но северокорейские ракеты и российские дроны не смогут сломить дух сопротивления. По ее словам, украинцы сражаются за выживание своего государства и свободу всей Европы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию обсудил детали антибаллистической программы "Фрейя" с руководителями ведущих оборонных компаний.