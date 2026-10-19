Более 90 % аккумуляторов для украинских дронов поставляются из Китая: как Украина ищет альтернативу

Украинские беспилотники зависят не только от разработчиков и производителей, но и от компонентов, без которых они не могут работать. Львовская команда PAWELL Battery хочет изменить ситуацию и наладить сотрудничество с японскими производителями аккумуляторов.

Чтобы найти альтернативу, представители PAWELL Battery отправляются в Токио на технологическую выставку CEATEC 2026, сообщили в компании.

Почему Украина ищет альтернативу китайским аккумуляторам?

Более 90% аккумуляторных элементов для украинских БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) импортируются из Китая, что создает риски для стабильности поставок.

Зависимость от поставок из одной страны делает украинский милтек-сектор уязвимым к возможным экспортным ограничениям. Если поставки аккумуляторных элементов будут затруднены, это может повлиять на производство беспилотников и другого оборудования.

Над поиском альтернатив работает львовская инженерная команда PAWELL Battery. По данным компании, ее аккумуляторные разработки помогли увеличить дальность полета отдельных украинских БПЛА с 30 до 197 километров.

Теперь команда стремится наладить партнерство с японскими производителями и создать альтернативную цепочку поставок аккумуляторных элементов для украинских беспилотников и систем РЭБ.

Что японские технологии могут дать украинским дронам?

Одно из направлений, интересующих украинскую команду, – твердотельные аккумуляторы. Эта технология рассматривается как перспективное направление развития систем питания, в частности благодаря потенциально более высокой безопасности и стабильности работы.

В отличие от традиционных литий-ионных батарей, в твердотельных элементах используется твердый электролит. Свойства конкретного аккумулятора зависят от его конструкции и материалов, однако такие решения могут помочь снизить риск возгорания и повысить надежность систем питания.

Война заставила украинский милтек делать за считанные недели то, на что в мире уходят годы. Если совместить нашу адаптивность в зоне боевых действий с японской технологической системностью, мы получим энергетические решения, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке,

– отметил соучредитель PAWELL Battery Павел Есип.

Производство аккумуляторов PAWELL Battery во Львове / Фото PAWELL Battery

Для беспилотников это особенно важно, ведь от характеристик батареи зависят дальность полета, масса аппарата и его работа в различных погодных условиях. В то же время способность выдерживать попадания пуль или осколков нельзя автоматически приписывать всем твердотельным аккумуляторам – это требует проверки конкретных разработок.

Как Украина и Япония могут обмениваться технологиями?

Поездка PAWELL Battery в Токио направлена на установление контактов с японскими разработчиками компонентов и профильными технологическими ассоциациями. Украинская команда планирует провести серию закрытых встреч в формате B2B вместо традиционного участия с выставочным стендом.

Украинская сторона предлагает потенциальным партнерам опыт испытания технологий в условиях полномасштабной войны, в частности под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Такое сотрудничество может быть полезным для совершенствования аккумуляторных решений, в то время как украинские производители получат возможность диверсифицировать поставки компонентов.

CEATEC 2026 проходит в Токио с 15 по 20 октября. По результатам запланированных переговоров станет ясно, удастся ли сторонам перейти от обсуждения потенциального сотрудничества к конкретным договоренностям о поставках аккумуляторных элементов нового поколения.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что Украина работает над усилением противодействия реактивным "Шахедам" и разработкой собственной антибаллистической системы FREYJA.