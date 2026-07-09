Ракеты для системы Patriot в Украине: запуск производства может занять более года

США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot. Если это решение действительно будет реализовано, Украина станет лишь третьей страной в мире, обладающей таким правом. Однако запуск производства может занять как минимум год, а, вероятно, – значительно больше.

Украина может получить от США лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет Defense Express. В то же время советник министра обороны Сергей Бескрестнов в комментарии, который приводит "Суспильне", предупреждает: технически это возможно, но развертывание производства может затянуться на год и более.

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Лицензия – это не готовый завод

Сама по себе лицензия не означает, что ракеты начнут сходить с украинской линии уже через несколько месяцев.

Вместе с правом на производство должны передаваться технологические карты, документация, обучение персонала, контакты поставщиков и помощь консультантов. Но после этого нужно создать или адаптировать производственные мощности, пройти согласование, наладить сотрудничество с субподрядчиками и сертифицировать процесс.

Именно в этом и заключается главная проблема. По словам Бескрестнова, самый большой вызов – время. Невозможно точно сказать, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов, а без них серийное производство ракет не заработает.

Почему это может стать историческим решением

Сейчас только две страны имеют право на лицензионное производство ракет для системы Patriot. Первая – Япония, которая еще в 2006 году договорилась о локализованном производстве на мощностях Mitsubishi Heavy Industries. Вторая – Германия, где MBDA Deutschland и Raytheon работают над европейским производством ракет PAC-2 GEM-T.

Если США действительно предоставят Украине такую лицензию, это будет не просто политический жест. Украину фактически включат в очень узкий клуб государств, которым доверено производство одного из ключевых элементов системы Patriot.

Для страны, которая ежедневно тратит дорогостоящие ракеты ПВО на отражение российских ударов, это вопрос запаса, ритма поставок и способности долго удерживать противовоздушную оборону.

Опыт Японии и Германии показывает масштабы задачи

Японии понадобилось около двух лет, чтобы освоить сборку ракет. Но даже там речь идет о частичной локализации: часть ключевых компонентов остается американской. Именно это сдерживает темпы производства.

Немецкий пример еще более показателен. Соглашение между MBDA Deutschland и Raytheon о производстве PAC-2 GEM-T было заключено в 2022 году. Строительство производственной линии началось в 2024 году. Открыть ее планируют в сентябре 2026 года, а первые ракеты должны быть переданы в 2027 году – в первую очередь Украине.

То есть даже для Германии, с ее промышленной базой, это процесс, занимающий не несколько месяцев. И это важный ориентир для оценки украинских сроков.

Неизвестно, какие именно ракеты может производить Украина

Пока не сообщается, о какой именно ракете для Patriot может идти речь. Это принципиальный вопрос.

В системе Patriot используются различные типы ракет. PAC-2 GEM-T имеют одни производственные особенности и задачи, PAC-3 MSE – другие. От типа ракеты будет зависеть сложность локализации, перечень компонентов, требования к предприятиям и зависимость от американских поставщиков.

В обоих возможных сценариях речь все равно идет о сложном производстве, где решающими факторами будут промышленная база, степень локализации и готовность партнеров передавать не только документацию, но и осуществлять реальную производственную кооперацию.

Типы ракет Patriot. Схема CSIS

Украина уже владеет ракетной школой, но "Патриот" – это другой уровень

Украина обладает собственными компетенциями в ракетной отрасли. Но ракеты для "Патриот" – это не просто очередная номенклатура для оборонного завода.

Речь идет о высокоточной продукции с жесткими требованиями к качеству, контролю, совместимости с американской системой ПВО и безопасности производства. Здесь недостаточно одной лишь инженерной базы. Требуется сертифицированное сотрудничество, стабильные поставки комплектующих и производственный контроль в соответствии со стандартами владельца технологии.

Именно поэтому сценарий "получили лицензию – быстро запустили серию" выглядит слишком оптимистично. Реалистичнее говорить о поэтапном запуске: сначала сборка или частичная локализация, далее – постепенное углубление производства.

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Главное – не скорость старта, а собственный канал поставок

Даже если первые украинские ракеты для Patriot появятся не скоро, сама лицензия может изменить логику поставок ПВО.

Сейчас Украина зависит от темпов производства партнеров, политических решений и готовности союзников передавать ракеты из своих запасов. Локализация хотя бы части производства дала бы иной горизонт планирования.

Это не решит проблему дефицита ракет мгновенно. Но может создать основу для более стабильного пополнения запасов в ходе длительной войны. А для Patriot именно длительный горизонт имеет значение: комплексы нужны не только сейчас, но и после каждой следующей волны российских ударов.