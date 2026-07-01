Украина начала экспорт оружия и оборонных технологий

В Украине вводится новый механизм контролируемого экспорта вооружений и оборонных технологий в формате Drone Deal. Решение правительства предусматривает четкие правила продажи продукции украинского оборонно-промышленного комплекса в страны-партнеры.

В то же время ключевым приоритетом остается обеспечение потребностей Сил обороны Украины. Об этом сообщают министр обороны Украины Михаил Федоров и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Что известно о запуске экспорта оружия?

Речь идет о новой модели сотрудничества с международными партнерами в формате Drone Deal, которая предусматривает прозрачные правила продажи продукции оборонно-промышленного комплекса.

Каждый экспортный контракт должен служить главной цели – сильному оборонному производству в Украине и увеличению количества собственного оружия для наших вооруженных сил,

– заявила Свириденко.

Новый механизм предусматривает, что часть средств от экспорта будет направляться в государственный бюджет на развитие оборонной промышленности. В частности, 20% от экспорта готовой продукции и технологий и 30% – от экспорта комплектующих будут поступать в спецфонд.

Также устанавливается минимальная стоимость экспортных контрактов на готовую продукцию – от 15 миллионов гривен, тогда как для комплектующих таких ограничений не предусмотрено. Рассмотрение заявок на экспорт будет осуществляться в срок до 30 дней.

Федоров также подчеркивает, что потребности Сил обороны остаются безусловным приоритетом. Экспорт возможен только при условии гарантированного обеспечения украинской армии.

Если государство планирует закупку определенного вооружения или оно входит в перечень критических товаров, разрешение на экспорт может не быть предоставлено. В то же время производители смогут работать с иностранными заказчиками только при условии выполнения государственных контрактов.

Перечень стран-партнеров будет формировать Министерство иностранных дел, а список критически важных товаров – Министерство обороны с регулярным обновлением. Передача технологий будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, с контролем их использования и реэкспорта.

По данным правительства, в настоящее время более половины вооружения на фронте составляет продукция украинского производства, а новый механизм должен укрепить оборонную отрасль и позволить масштабировать производство современных систем для нужд войск.

Напомним, Украина и Франция обсуждают возможность запуска лицензионного производства крылатых ракет SCALP на украинской территории. Михаил Федоров отметил, что соответствующие переговоры продолжаются как с Парижем, так и с производителем вооружения.

По его словам, в ходе недавнего разговора президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона был достигнут определенный прогресс, однако окончательные договоренности еще не согласованы. Украина параллельно ведет консультации и с американскими партнерами, рассчитывая на расширение оборонного производства внутри страны.