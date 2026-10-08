Украина получила турецкие зенитные комплексы Korkut: их уже испытали против российских дронов

Турция поставила Украине небольшую партию зенитных комплексов "Коркут" производства компании Aselsan. По данным иностранных журналистов, эти системы уже применялись для отражения российских воздушных атак и получили положительные отзывы украинских военных. Теперь Украина рассматривает возможность дополнительных закупок, однако решение будет зависеть от стоимости вооружения.

Как сообщает Middle East Eye со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ситуации, Украина получила турецкие зенитные системы Korkut еще в начале 2026 года. Точное количество поставленных комплексов не разглашается.

По словам украинского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, вооружение уже прошло проверку в боевых условиях.

Как Korkut показал себя в Украине

Поставки турецких систем позволили украинским военным проверить их эффективность против российских воздушных угроз.

По словам собеседника Middle East Eye, результаты оказались в целом положительными, хотя во время эксплуатации возникали определенные технические трудности.

"Korkut довольно успешно противостоял российским атакам. Конечно, возникали определенные проблемы, но ничего такого, что нельзя было бы устранить небольшими доработками", – рассказал украинский чиновник.

Он также отметил, что после использования в Украине комплекс можно считать проверенным в боевых условиях.

Украинская сторона заинтересована в приобретении дополнительных систем, однако окончательное решение будет зависеть от предложенной цены.

"Если цена будет приемлемой, мы хотели бы приобрести больше", – пояснил собеседник издания.

В то же время пока нет официальной информации о количестве поставленных комплексов, подразделениях, которые их используют, или результатах конкретных перехватов.

Что такое Korkut и как он работает

Korkut – турецкий самоходный зенитный артиллерийский комплекс, разработанный компанией Aselsan для защиты воинских подразделений и важных объектов от воздушных угроз.

Его главным отличием от ракетных систем ПВО является использование автоматических пушек. Вместо дорогостоящих зенитных ракет комплекс применяет артиллерийские боеприпасы, в частности специальные снаряды для поражения небольших воздушных целей.

Классический Korkut состоит из трех самоходных зенитных установок и одной машины управления. Огневые машины оснащены спаренными 35-миллиметровыми автоматическими пушками, а система управления отвечает за обнаружение и сопровождение воздушных целей.

Для борьбы с дронами могут использоваться программируемые боеприпасы, которые создают облако поражающих элементов вблизи цели. Это повышает вероятность поражения небольших беспилотников, в которые сложно попасть обычным снарядом.

Однако в сообщении Middle East Eye есть важный нюанс. Издание также упоминает 25-миллиметровую систему Korkut, предназначенную для противодействия FPV-дронам, в частности аппаратам на оптоволокне.

Речь идет о различных модификациях семейства Korkut. Традиционный самоходный комплекс использует 35-миллиметровые пушки, тогда как более новая система Korkut 100/25 имеет 25-миллиметровое вооружение. Из сообщения журналистов невозможно однозначно установить, какую именно модификацию и в каком количестве получила Украина.

Почему Украине нужна турецкая пушечная ПВО

Для Украины Korkut интересен прежде всего как средство противовоздушной обороны малой дальности. Его задача – уничтожать цели, которые уже приблизились к воинской части или объекту, нуждающемуся в защите.

По официальным характеристикам Aselsan, 35-миллиметровая система Korkut 150/35 имеет эффективную дальность стрельбы до 4 километров. Две автоматические пушки обеспечивают суммарную скорострельность до 1100 выстрелов в минуту, а боекомплект готовых к стрельбе снарядов составляет 200 единиц.

Комплекс также оснащен радаром сопровождения целей и оптико-электронными средствами наведения. Стабилизированная башня позволяет вести огонь во время движения, что особенно важно для прикрытия механизированных подразделений.

Особую роль играют программируемые 35-миллиметровые снаряды ATOM. Они взрываются на рассчитанном расстоянии, создавая облако поражающих элементов на пути воздушной цели. Такой принцип позволяет бороться с малыми беспилотниками без необходимости прямого попадания снаряда в корпус дрона.

В то же время артиллерийская ПВО не может полностью заменить ракетные комплексы. Ее эффективная дальность значительно меньше, поэтому она работает как один из уровней многослойной защиты.

Украинские военные уже применяют различные системы для таких задач. Например, Третий армейский корпус получил британский Rapid Ranger, который использует зенитные ракеты для перехвата воздушных целей на ближних дистанциях.

А украинский комплекс "Шершень" разрабатывается с возможностью применения различных типов ракет, в частности для борьбы с реактивными беспилотниками.

Турция расширяет экспорт Korkut

По информации Middle East Eye, генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол сообщил, что системы семейства Korkut уже эксплуатируются в девяти странах.

Он также анонсировал новые экспортные контракты, подробности которых компания должна обнародовать в ближайшее время.

В мае 2026 года издание сообщало о контрактах Саудовской Аравии и Катара на закупку Korkut 100/25. Интерес к этой системе также проявлял Ирак.

Для Турции Украина стала одной из площадок для проверки собственного вооружения в условиях интенсивной войны. Турецкие производители уже поставляли украинским военным беспилотники Bayraktar TB2, управляемые боеприпасы, артиллерийские снаряды и пулеметы.

По словам источников Middle East Eye, в настоящее время ряд турецких оборонных компаний сотрудничает с украинскими военными, чтобы тестировать новые системы и совершенствовать их по результатам применения.

В случае с Korkut испытания, по утверждению украинского чиновника, уже показали положительные результаты. Однако информация о дополнительных контрактах, их стоимости или сроках поставок пока отсутствует.