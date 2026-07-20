Новый украинский боеприпас самостоятельно корректирует траекторию полета и поражает цель

О завершении испытаний и готовности Firefly к серийному производству сообщило Министерство обороны Украины. Массовое производство новых боеприпасов станет возможным благодаря механизму передачи технологии частным оборонным предприятиям, предусмотренному постановлением Кабинета Министров № 1310.

Боеприпас самостоятельно добирается до цели

В отличие от обычных авиабомб, которые после сброса летят по баллистической траектории, Firefly оснащен системой наведения. Она позволяет боеприпасу самостоятельно скорректировать курс после отделения от носителя.

По информации Минобороны, система эффективно работает при сбросе с высоты до 800 метров. После этого Firefly самостоятельно рассчитывает оптимальную траекторию и продолжает полет к цели.

Разработчики утверждают, что боеприпас сохраняет точность даже в условиях активной работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы. В то же время принцип работы системы наведения, тип датчиков и алгоритмы коррекции полета не раскрываются.

Позволяет проводить атаки, не входя в опасную зону

Одним из главных преимуществ Firefly называют возможность работать с более безопасного для носителя расстояния.

Вместо того чтобы подлетать непосредственно к позициям противника, дрон-бомбардировщик может произвести сброс раньше, а боеприпас самостоятельно долетит до цели.

По замыслу разработчиков, это должно снизить риск потери дорогостоящих носителей под огнем противовоздушной обороны или из-за действия средств РЭБ.

Firefly предназначен для поражения укреплений, блиндажей и других защищенных позиций противника.

Уже проверено на украинских дронах-бомбардировщиках

В ходе испытаний новый боеприпас протестировали на основных типах украинских дронов-бомбардировщиков.

По данным Минобороны, система подтвердила заявленные характеристики и готова к серийному производству. Информация о конкретных типах беспилотников, массе боеприпаса или дальности его применения пока не разглашается.

Технологию передадут частным производителям

Особенность проекта заключается в том, что Минобороны не планирует самостоятельно заниматься производством Firefly.

Постановление Кабинета Министров Украины № 1310 от 13 октября 2025 года позволяет государству передавать права на использование оборонных технологий частным предприятиям. Это означает, что украинские компании смогут быстро интегрировать готовое решение в собственное производство без необходимости создавать аналогичные системы с нуля.

К масштабированию Firefly уже могут присоединиться производители и участники оборонного кластера Brave1.

Украина переходит на "умные" боеприпасы

Появление Firefly свидетельствует о еще одной тенденции развития украинских беспилотных систем – постепенном переходе от обычных боеприпасов к управляемым средствам поражения или оружию, которое не зависит от вражеских РЭБ.

Ранее подобные технологии были характерны преимущественно для высокоточного авиационного оружия, однако развитие компактной электроники, систем навигации и алгоритмов управления позволяет адаптировать их и для беспилотных платформ.

По данным Министерства обороны, только за первое полугодие 2026 года к эксплуатации в Силах обороны были допущены 1184 новых образца вооружения и военной техники, более 90% которых созданы украинскими производителями. Среди них – более 200 новых типов боеприпасов, что свидетельствует о быстром расширении отечественного оборонного производства.