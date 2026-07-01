Украина работает над новым механизмом укрепления противовоздушной обороны. Впервые планируется заключить прямые контракты на закупку антибаллистических ракет PAC-3 для систем Patriot, а параллельно продолжается разработка собственной ракеты такого класса.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет "Интерфакс-Украина".

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Как будет происходить прямая закупка ракет PAC-3?

По словам Михаила Федорова, украинская сторона работает над заключением прямых контрактов на закупку антибаллистических ракет PAC-3 для американских систем Patriot.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы заключить прямой контракт на закупку PAC-3, чего до этого никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время,

– рассказал он.

Министр отметил, что Киев и в дальнейшем получает ракеты от американских партнеров, однако их количества недостаточно для полного покрытия потребностей противовоздушной обороны.

В настоящее время у Министерства обороны есть конкретный план по укреплению ПВО. По словам Федорова, речь идет не только о закупке новых ракет, но и о поиске дополнительных запасов у партнеров. В частности, Украина рассматривает возможность временно получить ракеты от отдельных государств с последующим их возвратом после поступления новых партий.

По словам министра, именно благодаря такому подходу европейские партнеры уже передали Украине несколько десятков ракет, которые помогли отразить массированные российские атаки в феврале и марте.

Отдельно Федоров сообщил, что при поддержке Германии уже заключен крупный контракт на поставку сотен ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а также современных антибаллистических ракет PAC-3. По его словам, поставки по этим контрактам должны начаться в следующем году.

Министр подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны происходит сразу по двум направлениям.

Первое предусматривает максимальный поиск, закупку и привлечение ракет PAC-2 и PAC-3 из запасов зарубежных государств. Второе направление – создание собственной украинской антибаллистической ракеты.

Федоров не стал раскрывать технические характеристики или стадию реализации проекта, объяснив это соображениями безопасности. В то же время он отметил, что вопрос развития украинской системы противовоздушной обороны находится под постоянным контролем президента Украины, который лично вовлечен в этот процесс.

Напомним, сейчас Украина столкнулась с серьезной проблемой в ходе переговоров о закупке новых американских систем Patriot и ракет к ним. По словам президента Владимира Зеленского, из-за огромной очереди на производство комплексы могли бы поступить в Украину только около 2030 года.