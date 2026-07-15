Это очень хорошо, – военный эксперт объяснил, чего ждать Украине от проекта FREYJA

Россия продолжает проводить атаки на Украину баллистическими ракетами, для отражения которых имеющихся средств ПВО пока недостаточно. Поэтому Киев совместно с партнерами работает над проектом FREYJA, который призван усилить противоракетную защиту и предоставить Украине больше собственных возможностей для борьбы с такими целями.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему FREYJA будет отличаться от израильского "Железного купола" и какую роль в создании системы будет играть Украина. Он также рассказал, от чего зависит успех проекта и почему его реализация может стать важным шагом для всей Европы.

FREYJA против российской баллистики

Проект FREYJA не будет прямым аналогом израильского "Железного купола", поскольку его создают для борьбы с другими угрозами. Израильская система в первую очередь рассчитана на перехват реактивных снарядов, запускаемых из систем типа "Катюша" и "Град" на малых и средних высотах, тогда как Украине нужна защита от гораздо более тяжелой баллистики, в частности от "Искандеров", "Цирконов", а в перспективе и "Орешника".

Над собственными решениями работают частные компании, в частности Fire Point, и государственные разработчики, однако создание такого оружия требует длительной работы. Россия уже сейчас регулярно применяет баллистические ракеты, поэтому ждать, пока Украина самостоятельно пройдет весь путь разработки, нет возможности.

На это требуются время и средства, а времени у нас фактически нет. Даже с финансированием союзников быстро такую систему не создашь,

– подчеркнул Романенко.

Параллельно Украина вместе с партнерами развивает FREYJA, чтобы ускорить появление собственной противоракетной системы. Украинская сторона будет отвечать за ракету и интеграцию всех элементов комплекса, в частности радиолокационных станций, пусковых установок и командного пункта. Для этого планируется объединить лучшие доступные технологии союзников в единую систему.

Теоретически это возможно, хотя на практике очень сложно. Но за эту работу уже взялись,

– сказал военный эксперт.

В антибаллистическую коалицию уже входят около десяти стран, заинтересованных в создании такой системы. Центральную роль в проекте играет Украина, ведь именно она обладает наибольшим боевым опытом противодействия российским ракетам.

Франция может усилить противоракетную защиту

Одной из основных стран антибаллистической коалиции является Франция, которая вместе с Италией модернизировала ракету Aster и комплекс SAMP/T до версии SAMP/T NG. Старая версия этой системы изначально разрабатывалась с антибаллистическими возможностями, однако боевое применение показало, что против российских ракет их недостаточно. Новая версия уже имеется в нескольких батареях, поэтому ее нужно как можно скорее проверить в реальных условиях.

Нужно как можно скорее проверить SAMP/T NG в бою и выяснить его реальные возможности. Это было бы очень хорошо, ведь президент Франции обещал Украине до восьми батарей,

– подчеркнул Романенко.

Новые возможности открывает и разрешение США на производство ракет для Patriot. Больше всего Украину интересует антибаллистическая PAC-3 MSE, хотя ракета PAC-2 также может действовать против таких целей, однако менее эффективно. Сходство американских ракет с боеприпасами к советским С-300 и С-400 позволяет рассмотреть еще одно направление: интегрировать более дешевую ракету FREYJA в уже имеющийся комплекс Patriot.

Если Украина создаст такую ракету, ее будут покупать вместо боеприпасов, которые сейчас стоят 3–5 миллионов долларов,

– пояснил военный эксперт.

Такой проект имеет не только военное, но и большое коммерческое значение, поэтому интересы западных производителей могут влиять на темпы работы. Украине придется учитывать позиции партнеров, но прежде всего защищать собственные интересы, ведь именно она ежедневно сталкивается с российской баллистической ракетной угрозой.

Романенко объяснил роль Украины в проекте FREYJA: смотрите видео