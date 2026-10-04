"Есть первые результаты": Зеленский назвал самые эффективные дроны-перехватчики

Украина уже получила первые результаты применения дронов-перехватчиков для борьбы с российскими воздушными целями. Наилучший показатель на данный момент составляет около 30% сбития.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Киеве.

Какой дрон показал лучший результат?

Перехватчики "Барс" уже продемонстрировали первые успешные удары и попадания. На данный момент именно эта разработка имеет самый высокий показатель эффективности среди дронов-перехватчиков – около 30% сбития воздушных целей.

Это дальнобойные дроны, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают где-то 30% сбития. Но все растет. Мы благодарны Германии. Мы получим 2 тысячи "Барсов", которые производим совместно,

– сказал президент.

Украина параллельно работает над другими моделями перехватчиков. Они также постепенно проходят необходимые этапы испытаний. Среди них и программа "Турели".

"Программа „Турели“. Мы только начали ее полноценно развивать. Будут десятки этих „турелей“ на различных объектах. Будем защищаться, как сможем, – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что между производителями возникнет конструктивная конкуренция. Это должно способствовать появлению более эффективных систем для борьбы с российскими ударными дронами.

Ранее президент сообщал, что Украина испытывает сразу несколько моделей скоростных дронов-перехватчиков. По состоянию на начало октября речь шла о пяти таких моделях, одна из которых может быть изготовлена в количестве около 400 единиц до конца месяца.

В то же время Украина разрабатывает и другие средства противодействия реактивным БПЛА. В частности, Киев может начать получать первые результаты программы малых ракет уже во второй половине октября. Речь идет об отечественных разработках, которые планируется применять для борьбы с реактивными беспилотниками России.

По словам Зеленского, Украина одновременно работает над несколькими видами малых ракет. Их назначение – противодействие реактивным БПЛА, которые Россия использует для атак на украинские города и других целей. Президент не стал раскрывать названия разработок, пояснив, что их несколько.