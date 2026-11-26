Украинские баллистические ракеты уже выполняют боевые задачи по прямому назначению. Разработчики из соображений безопасности пока не раскрывают всех деталей процесса, однако намекают, что последствия их работы уже слышны.

Об этом сообщили в телеграм-канале Fire Point.

Как намекнули в Fire Point

В компании отметили, что еще 5 лет назад в разработку и производство собственного ракетного баллистического оружия в Украине было трудно поверить.

Что нужно, чтобы создать собственное баллистическое оружие? Еще пять лет назад в это было трудно поверить. Но сегодня украинские ракеты делают именно то, для чего их создали,

– написали разработчики.

Украинская баллистика / Fire Point

В организации подчеркнули, что сегодня отечественные ракеты уже выполняют задачи, ради которых они создавались, хотя режим секретности пока не позволяет показать все на видео или фотографиях.

"Из соображений безопасности не все можно показать (пока что). Но что-то можно услышать", – отметили разработчики, намекнув на звуковые последствия ударов по вражеским целям.

Намеки от Fire Point: смотрите видео

Напомним, что ранее в Fire Point рассказали, какая разница между украинскими баллистическими ракетами FP-7 и FP-9.

Ракета FP-7 стала первым баллистическим образцом команды и предназначена для оперативного давления на противника. Ее радиус поражения составляет до 250 километров, а масса боевой части достигает 200 килограммов.

В свою очередь, FP-9 разрабатывается как средство стратегического воздействия с дальностью полета до 850 километров. Ее боевая часть весом 800 килограммов способна наносить критические повреждения укрепленным объектам.