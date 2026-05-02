Тысяча компаний и полмиллиона человек: эксперт рассказал о разительных изменениях в украинской оборонке

Еще до 2022 года частных оборонных компаний в Украине можно было пересчитать на пальцах одной руки – сегодня их более тысячи. Объем отрасли вырос с миллиарда до прогнозируемых 50 миллиардов долларов только за четыре года активной войны.

О масштабах трансформации украинской оборонки рассказал Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников (UCDI), объединяющего более 350 частных оборонных производителей. По его словам, отрасль стала не только индустрией выживания, но и платформой для международного технологического партнерства. Об этом Попович сообщил на мероприятии в рамках третьего потока акселерационной программы Defence Builder, который посетил 24 Канал.

Что изменилось в украинской оборонной отрасли?

Попович привел конкретные цифры, свидетельствующие о беспрецедентном росте сектора.

Сейчас в украинской оборонной промышленности непосредственно заняты полмиллиона человек, действуют более 30 сертифицированных частных школ операторов БпЛА, а более половины оружия, используемого Силами обороны, изготовлена в Украине.

Отдельно он выделил роль FPV-дронов стоимостью около тысячи долларов: по данным UCDI, именно с их помощью уничтожено 70% всех пораженных целей на поле боя.

Достичь чего-то подобного за 4 года, тем более во время активной войны, – это, я считаю, невероятно,

– отметил Попович.

В качестве примера эффективной модели евроинтеграции оборонки он привел совместный проект украинского производителя Tencore и французской Shark Industries. Shark специализируется на дронах премиум-класса стоимостью 250 000 долларов с расчетным сроком службы 8–12 лет, тогда как Tencore предлагает принципиально другую логику – аппарат за 30 000 долларов, где приоритет не долговечность, а удешевление и масштабируемость. Несмотря на различные подходы, компании движутся к общему продукту.

По мнению Поповича, именно такой формат – обмен технологиями между украинскими инженерами с боевым опытом и европейскими специалистами со свежими идеями – способен стать основой непрерывного оборонного альянса.

О чем говорилось на мероприятии?

НАТО совместно с Украиной запустило программу Unite Brave NATO с бюджетом 50 миллионов евро на 2026 год – для финансирования совместных оборонных разработок между компаниями из стран-членов альянса и украинскими производителями.