Украинская управляемая авиабомба "Выравниватель": какие самолеты ее сбрасывают и с чего она состоит

Отечественный оборонно-промышленный комплекс активно наращивает производство собственных высокоточных авиационных боеприпасов. Новая управляемая авиабомба "Выравниватель" уже успешно прошла испытания и применяется на фронте.

Как сообщает издание The War Zone со ссылкой на представителей компании-разработчика DG Industry, основными носителями управляемой авиабомбы "Выравниватель" в настоящее время являются советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Какие подробности известны об авиабомбе?

Проект реализован при поддержке оборонного кластера Brave1. В будущем высокоточный боеприпас также смогут адаптировать под западные истребители F-16 и Mirage 2000 после прохождения соответствующей сертификации.

В перечне текущих и перспективных носителей отсутствовал штурмовик Су-25, который ранее был адаптирован под французские авиабомбы AASM Hammer.

Эксперты предполагают, что такое решение может быть связано с особыми требованиями командования Вооруженных Сил Украины.

В то же время интеграция "Выравнивателя" на западные F-16 и Mirage 2000 потребует отдельного процедурного согласования и сертификации.

Независимость от иностранных компонентов

Разработчикам удалось достичь высокого уровня локализации производства: за исключением отдельных микросхем и чипов, все элементы бомбы изготавливаются в Украине.

В целом около 90% комплектующих составляют детали украинского, европейского и американского происхождения, что позволило избежать критической зависимости от иностранных поставок.

В настоящее время в Украине собственные программы по созданию управляемых авиабомб ведут сразу 8 компаний, однако именно DG Industry вырвалась в лидеры.

Как мы уже сообщали ранее, Вооруженные Силы Украины уже приступили к официальным закупкам "Выравнивателя" для Военно-воздушных сил. По оценкам военных, украинская разработка примерно в три раза дешевле американских аналогов JDAM-ER, а ее дальность полета в зависимости от параметров сброса составляет от 10 до 130 километров.