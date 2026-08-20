Як повідомляє видання The War Zone із посиланням на представників компанії-розробника DG Industry, основними носіями керованої авіабомби "Вирівнювач" наразі є радянські літаки МіГ-29, Су-24 та Су-27.
Які подробиці відомі про авіабомбу?
Проєкт реалізовано за підтримки оборонного кластера Brave1. У майбутньому високоточний боєприпас також зможуть адаптувати під західні винищувачі F-16 та Mirage 2000 після проходження відповідної сертифікації.
У переліку поточних та перспективних носіїв виявився відсутнім штурмовик Су-25, який раніше пристосували під французькі авіабомби AASM Hammer.
Експерти припускають, що таке рішення може бути пов'язане з особливими вимогами командування Збройних Сил України.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Водночас інтеграція "Вирівнювача" на західні F-16 та Mirage 2000 потребуватиме окремого процедурного погодження та сертифікації.
Незалежність від іноземних компонентів
Розробникам вдалося досягти високого рівня локалізації виробництва: за винятком окремих мікросхем та чіпів, усі елементи бомби виготовляють в Україні.
Загалом близько 90% комплектуючих становлять деталі українського, європейського та американського походження, що дозволило уникнути критичної залежності від іноземних поставок.
Наразі в Україні власні програми створення керованих авіабомб ведуть одразу 8 компаній, проте саме DG Industry вирвалася в лідери.
Як ми вже повідомляли раніше, Збройні Сили України вже розпочали офіційні закупівлі "Вирівнювача" для Повітряних Сил. За оцінками військових, українська розробка приблизно втричі дешевша за американські аналоги JDAM-ER, а її дальність польоту залежно від параметрів скидання становить від 10 до 130 кілометрів.