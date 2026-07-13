Украинские "Соколы", "Гидры" и "Вороны": в вооруженные силы поступили сотни новых дронов

С начала 2026 года Силы обороны получили доступ к более чем четырем сотням новых беспилотных авиационных комплексов. Большинство из них – ударные коптеры и дроны на оптоволоконной связи.

Министерство обороны с начала 2026 года внесло в реестр и разрешило к использованию в Силах обороны Украины 413 беспилотных авиационных комплексов, сообщили в ведомстве. Почти все эти комплексы – украинского производства.

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Темпы кодификации выросли

В Минобороны отмечают, что в этом году количество новых допущенных беспилотных комплексов уже более чем на 30% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Если сравнивать с тем же периодом 2024 года, рост составляет более 73%.

Это означает, что рынок военных дронов быстрее проходит путь от разработки до официального допуска к вооружению.

Для производителя кодификация открывает возможность поставок в Силы обороны. Для военных – это доступ к большему количеству моделей, которые уже можно заказывать и использовать в рамках официальных процедур.

Больше всего – ударных коптеров и дронов на оптоволокне

Среди кодифицированных в 2026 году больше всего ударных дронов коптерного типа и беспилотных комплексов на оптоволокне. Также существенно возросло количество ударных дронов класса front-strike, то есть платформ для поражения целей в ближней и оперативной глубине.

Акцент на оптоволоконных дронах хорошо объясняет нынешнее направление развития фронтовых технологий. Такие аппараты управляются не по радиоканалу, а через кабель, который разматывается во время полета. Это затрудняет их подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

Отдельное направление – дроны-перехватчики. Они стали ответом на массовое применение российских ударных беспилотников и постепенно превращаются в один из элементов украинской противовоздушной обороны малой дальности.

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От разведчиков до deep-strike

В перечне, кодифицированном с начала года, есть разведывательные беспилотные комплексы аэростатного, самолетного и коптерного типов, ударные дроны, FPV-платформы, бомбардировщики, ретрансляторы, мишени, перехватчики и системы на оптоволокне.

Также в Минобороны отдельно упоминаются комплексы классов front-strike и deep-strike. Первые предназначены для работы ближе к линии боевого столкновения, вторые – для поражения целей на большем расстоянии.

Такое разнообразие показывает, что беспилотники уже не являются одним типом оружия. Это целая система средств: для разведки, связи, поражения, наведения, перехвата и обучения расчетов.

"Соколы", "Гидры" и "Вороны"

Среди новых украинских беспилотных комплексов, пополнивших арсенал Сил обороны, Минобороны называет "Галку", Skyriper Minotaur, "Гор Элкс", "Бешкет", Shturm, Bababoom и Zorro.

Также в списке значатся Blinc, "Оптослон", "Чумак", "Сокол", Hydra, "Крук", "Дзига", "Харьок", "Буран", "Белый Волк", "Сичень" и другие разработки.

Для украинского милтека это важный показатель не только количества, но и конкуренции. На фронт выходят разные производители, разные конструкции и разные подходы к выполнению боевых задач.

Украинские дроны быстрее проходят путь в войска

Кодификация 413 комплексов за полгода показывает, что украинская оборонная промышленность работает короткими циклами. Производители получают боевой опыт, дорабатывают изделия, проходят процедуры допуска и выводят новые версии в войска.

Это особенно важно для беспилотников. В этой сфере технологии быстро устаревают, а противник постоянно меняет тактику и средства противодействия. Поэтому скорость обновления зачастую не менее важна, чем отдельные характеристики конкретного аппарата.

По данным Минобороны, параллельно государство закупает 8000 перехватчиков Octopus для усиления противовоздушной обороны. Это еще один сигнал о том, что беспилотные системы становятся частью не только ударных подразделений, но и обороны от воздушных угроз.