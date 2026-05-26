Почему Украина не может воевать чужими КАБами и чем их не заменить: что говорит авиационный эксперт

КАБ – самый дешевый и эффективный способ уничтожить бетонированные позиции врага, и заменить ее нечем. В то же время полагаться только на иностранные поставки – опасно, потому что партнеры меняют правила слишком часто и слишком быстро.

Об этом в комментарии для 24 Канала заявил авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. По его словам, убедиться в ненадежности иностранных поставок лучше всего удается именно на международных площадках безопасности – в частности во время переговоров в Праге.

Почему КАБ – это дешевая замена ракет

Сейчас Украина применяет американские GBU (129-килограммовая бомба с дальностью 110 километров), JDAM и французские AASM Hammer. Ранее Украина активно использовала американские JDAM-ER и продолжает их получать – в частности, США недавно одобрили новую партию таких боеприпасов.

Анатолий Храпчинский убежден, что несмотря на наличие этих систем, искать альтернативу собственным КАБам – ошибочный путь. Фронт требует не просто технологических решений, а дешевых, модульных и масштабируемых. И именно КАБ, по мнению эксперта, является наиболее экономически оправданным способом доставить большую массу взрывчатки туда, где нужно – к бетонированным позициям врага. Ни один другой боеприпас аналогичного класса этого не повторяет.

Современная математика войны диктует свои жесткие правила: фронт требует не просто инноваций, а прежде всего дешевых модульных решений и возможности их быстрого масштабирования. По сути, КАБ уже является наиболее эффективной и дешевой заменой ракет малого радиуса действия класса "воздух-поверхность". Ни одно другое оружие не способно доставить такую массу взрывчатого вещества столь же экономически оправданным путем, чтобы гарантированно разобрать бетонированные позиции врага,

– отметил эксперт.

Храпчинский отметил, как быстро меняются настроения партнеров, бюрократические процедуры и ограничения на передачу и применение оружия. Красноречивый пример – 5 мая 2026 года Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов расширенной дальности на сумму 373 миллиона долларов, но параллельно администрация Трампа не предусмотрела средств на военную помощь по программе USAI в бюджете на 2027 год. Ставить планирование боевых операций в зависимость от таких колебаний – недопустимо, настаивает эксперт.

Что же касается возложения исключительно на иностранные боеприпасы, то такая зависимость – это категорически не "ок"... Мы не имеем права ставить планирование наших операций в зависимость от чужих политических циклов или задержек в логистике. Максимальная опора на собственные силы и объединение возможностей украинских оружейников – это единственный надежный путь к независимости и эффективности на поле боя,

– объяснил Храпчинский.

Новая украинская авиабомба: в чем ценность

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что Воздушным силам Украины критически не хватает высокоточных авиационных боеприпасов, а новая украинская КАБ будет иметь настоящую боевую ценность только тогда, когда приблизится к уровню американских JDAM и французских HAMMER.

Россия сбрасывает сотни авиабомб в месяц и выигрывает за счет массы, но проигрывает по точности. Запад делает наоборот: его КАБы попадают с отклонением в считанные метры, но производятся слишком медленно.