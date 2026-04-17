Новый рекорд: украинский пилот управлял дроном, находясь заграницей

Компания-производитель дронов "Дикие Шершни" заявила о новом рекорде расстояния, с которого удалось управлять беспилотником. Пилот, который находился заграницей, управлял БпЛА на расстоянии 2000 километров от него.

О достижении компания сообщила в собственных соцсетях.

Что известно об историческом запуске дрона?

"Дикие шершни" сообщили, что запуск на рекордное расстояние стал возможным благодаря использованию новейшей технологии Hornet Vision Ctrl, которая также является украинской инновацией. Эта же компания недавно сообщила, что разработала технологию удаленного управления своими STING – перехватчиками вражеских БпЛА. Она уже прошла многомесячное испытание в боевых условиях и продемонстрировала высокую эффективность применения.

В планах у "Диких шершней" массовое использование технологии, которая позволит экипажам возможность контролировать значительно большие участки фронта. В компании обещали увеличение эффективности до 5 раз. Вместо 20 километров – до 100. Однако, как оказалось она позволяет осуществлять запуски и на большие расстояния.

Мы уже начали серийное развертывание HORNET VISION Ctrl. Именно это ранее позволило Роману "Халку" из подразделения BULAVA уничтожить два шахеды на расстоянии 500 километров,

– написали "Дикие шершни" в собственных соцсетях.

Пилот осуществлял управление дроном на расстоянии 2000 километров

Компания называла то достижение "абсолютным рекордом", а уже через месяц превзошла его.

